Usa | il treno dei parlamentari repubblicani si scontra con un camion | un morto

USA: treno che trasporta politici investe un camion. Un morto L'incidente in West Virginia: la vittima è l'autista di un camion che trasportava rifiuti.

Usa, treno con a bordo parlamentari urta un camion: un morto L'incidente sarebbe accaduto mentre il convoglio, su cui c'erano membri del Congresso, viaggiava da Washington verso la West Virginia. Secondo i media locali ci sarebbero una vittima e dei feriti.

Un treno è uscito dai binari alla stazione Termini di Roma causando ritardi su alcune tratte locali Intorno alle 10.30 di questa mattina un treno è uscito dai binari alla stazione Termini di Roma mentre stava effettuando una manovra senza passeggeri a bordo. L'incidente non è stato particolarmente grave – solo un carrello di un vagone è

Pioltello, Trenord e Rfi sotto accusa. Le risorse non mancano, perché tante carenze nella sicurezza? Disastro ferroviario colposo. È l'imputazione per la quale sono state inviate le iscrizioni nel registro degli indagati ai vertici di Trenord (50% FNM e 50% FS) e di RFI (100% FS). Parte così un'indagine che si preannuncia lunga e complessa, dove è iniziato lo scaricabarile sulla responsabilità dell'accaduto tra Rfi (binari) e Trenord (vagoni e carrelli). Carrelli o binari logori, la dinamica dell'incidente fa pensare che sotto accusa sarà la ...

L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: "La rottura del binario è stata causa o concausa del deragliamento del treno a Pioltello" Nel caso del deragliamento di un treno regionale costato la vita a tre donne a Pioltello "è difficilissimo che i 23 centimetri che si sono staccati dal binario siano stati l'effetto dell'incidente". Il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Amedeo Gargiulo, in una intervista a Tv2000 ha spiegato che "si può discutere se siano stati la causa o una concausa"."Questo - ha aggiunto - lo capiremo solo dalle ...

Treno deragliato, sotto accusa la scarsa manutenzione. La nuova rotaia era pronta per essere sostituita E dire che appena dieci giorni fa, il «convoglio diagnostico», era passato proprio sui binari che ieri hanno fatto deragliare il treno dei pendolari. Si affanna Rete ferroviaria italiana per far sapere che i controlli ci sono, che i soldi si spendono e insomma, dovremmo sentirci tutti sicuri di viaggiare con comodità.

Trenord chiede scusa, tweet inappropriato MILANO, 25 GEN - "Ci scusiamo per l'utilizzo in un tweet di un termine non appropriato alla circostanza". Arrivano in serata, attraverso una nota del suo ufficio stampa, le scuse di Trenord.

Perché è deragliato il treno a Pioltello/ La causa è binario rotto? Mistero sul pezzo sostitutivo... Perché è deragliato il treno a Pioltello: ancora difficile stabilire con esattezza le cause dell'incidente ma appare certo il cedimento della rotaia: era in corso la sostituzione?

Milano, treno deragliato a Pioltello: ecco la causa dello schianto

Treno esce dalle rotaie causando morti e feriti: il trauma dell'incidente E' successo a Seggiano di Pioltello, nella provincia di Milano, il treno regionale 10452 delle ferrovie Trenord ha deragliato alle ore 6:57 nel tragitto che avrebbe dovuto portarlo da Cremona a Milano Porta Garibaldi. L'incidente ha causato 4 morti e 100 feriti, di cui almeno una decina in gravissime condizioni - ricoverati 5 in codice rosso, e altri 8 in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano -. Secondo le prime indiscrezioni le ...

