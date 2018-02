USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - Scendono inaspettatamente le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA, nella settimana al 27 gennaio . I "claims" sono diminuiti di 1000 unità a 230 mila rispetto alle 231 mila ...

USA - cala la produttività del settore non agricolo : Delude il mercato del lavoro americano, complice il calo della produttività , nonostante un forte aumento del costo del lavoro . La produttività del settore non agricolo in USA, ha segnato nel 4° ...

Store Eataly USA - enogastronomia Calabria protagonista. : A fare da madrina all'evento di inaugurazione della partnership è stata Lidia Bastianich, ambasciatrice dell'enogastronomia calabrese nel mondo, che ha raccontato quanto ha scoperto nel corso dei ...

RagUSA : Calabrese (Pd) - non abbassiamo guardia su refezione scolastica : Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - “Non abbasseremo la guardia e continueremo ad essere particolarmente vigili sulla questione refezione scolastica”. A dirlo è il segretario cittadino del Pd di Ragusa, Peppe Calabrese, il quale spiega le motivazioni di "questo impegno supplementare". "Continuiamo a rice

Tornano gli sbarchi a LampedUSA. Il sindaco : Calata l'attenzione : Dopo un periodo di apparente quiete, Tornano gli sbarchi a Lampedusa. Merito anche di una giornata più favorevole dal punto di vista del meteo e 40 migranti sono riusciti a raggiungere l'isola siciliana a bordo di un barcone, mentre altri 48 sono stati salvati in mare e trasportati sulle coste di Lampedusa dalla Guardia Costiera."Si tratta di tunisini, mi hanno detto", dice all'agenzia Agi il sindaco Totò Martelli, ...

Maltempo a Reggio Calabria - grossa frana sulla Costa Viola : chiUSA al traffico la SS18 “Tirrena Inferiore” [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

SiracUSA. Spiaggia di Calarossa ai privati : 'concessione a nome del sindaco per un solarium' : ...d'accordo ai solarium pubblici che tante zone hanno rivalutato ma troviamo assurdo continuare a privatizzare luoghi che da soli attirano turisti da ogni dove e fanno parlare di Siracusa nel mondo con ...

Maltempo - fortissimo vento su tutta Calabria caUSA disagi : Diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, sono state impegnate nelle notti del 3 e 4 gennaio, in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Le richieste provenienti ...

Protezione Civile russa preparata in caso di escalation e conflitto tra USA e Nord Corea - : "Nel caso di grave escalation, le unità di crisi sono state addestrate in Estremo Oriente e Siberia", ha detto Puchkov. In precedenza dal ministero degli Esteri russo avevano messo in guardia dalla ...

RagUSA - Calabrese si dimette da Pericentro : Calabrese si dimette dalla carica di presidente dell’associazione Pericentro Ragusa. A giorni la convocazione dell’assemblea per la nuova elezione.

Calabria - bonificava a se stesso i soldi del Comune. Dirigente accUSAto di avere sottratto 121mila euro : “Rimborso spese viaggi”. “Rimborso spese legali”. “Indennità di risultato”. “Fondo anticipazione di liquidità”. “Incentivo progetto adeguamento sismico scuola primaria”. Ma anche “recupero Irpef” e “restituzione somme cure termali”. Con queste causali, il responsabile del settore finanziario del Comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza, effettuava i bonifici dal conto corrente dell’Ente al suo personale. Complessivamente il dipendente Mario ...

Siccità RagUSA : deliberato lo stato di calamità : “A fronte delle notizie apparse questa mattina sui quotidiani relative ad una presunta mancanza di declaratoria per lo stato di calamità naturale dei danni causati da eccezionale Siccità nelle province siciliane, nei mesi di luglio e agosto scorsi, si chiarisce che la stessa è stata approvata e deliberata dal governo regionale anche per la provincia di Ragusa“: lo ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura Edy ...

RagUSA : Bandiera - deliberato stato di calamità per siccità : Palermo, 23 dic. (AdnKronos) - Dichiarato lo stato di calamità naturale per siccità anche per la provincia di Ragusa. A chiarirlo è l'assessore regionale all'Agricoltura Edy Bandiera. "A fronte delle notizie apparse questa mattina sui quotidiani relative ad una presunta mancanza di declaratoria per