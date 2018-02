Uomini e Donne | Tina e Gemma vanno quasi alle mani | Ti strozzo | gallina

Uomini e Donne : Giorgio Manetti smentisce il flirt con Tina Cipollari : Tina Cipollari e Giorgio Manetti di Uomini e Donne stanno insieme? La verità Come molti sapranno bene, Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati. I due l’hanno annunciato sui giornali un paio di settimane fa. E da quel momento le illazioni su un presunto flirt tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti si sono sprecate. Difatti molti hanno iniziato a pensare che Tina si sia innamorata di Giorgio, e per questo abbia rotto con il marito. Sarà ...

Uomini E DONNE/ Tina Cipollari e Giorgio Manetti : "è uno spirito libero" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari ha tradito il marito Kikò Nalli con Giorgio Manetti? L'opinionista mette un punto: "Nessun tradimento!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:03:00 GMT)

Emy e Pacifico/ Uomini e donne - la dama dice no e Gianni Sperti insorge! : Pacifico ha deluso Emy? La dama non ha dubbi e nella nuova puntata di Uomini e donne la verità verrà a galla spingendo Gianni Sperti a reagire, cosa vedremo ancora?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:28:00 GMT)

Cristina Roncalli vs Mariano Catanzaro - Uomini e Donne/ "Forse mi ha usata per arrivare al trono" : Cristina Roncalli, ex fidanzata di Mariano Catanzaro, ha accusato il tronista di Uomini e Donne di averla usata per arrivare sul trono del programma di Maria De Filippi. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:28:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 : l'ex tronista di Uomini e Donne squalificato? Video : Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del reality di Mediaset sta esaminando il materiale Video disponibile per verificare se i fatti si sono verificati, nel caso in cui dai Video dovesse risultare quanto detto in puntata, #Francesco Monte rischierebbe seriamente di essere squalificato dal reality. Per chi non fosse al corrente della situazione, nella seconda punta dell'edizione 2018 dell'Isola dei famosi, l'ex pornostar ungherese Eva ...

Tina Cipollari e il bacio 'focoso' con il corteggiatore. Lei lascia lo studio di Uomini e Donne ma lui... : In tanti anni di trasmissione come opinionista e non solo, Tina Cipollari ha conquistato tanti spasimanti ma soprattutto un corteggiatore di Uomini e Donne che l'ha baciata sulla bocca creando ...

Domenico bacia Tina Cipollari/ Uomini e donne - l'opinionista in balia di un focoso spasimante! : Nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, Tina Cipollari ha concesso a Domenica un bacio sulla bocca, ma poi si detto la sua su Giorgio Manetti...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:51:00 GMT)

GEMMA GALGANI VS TINA CIPOLLARI/ Uomini e Donne : continua lo scontro al trono over : Al trono over di Uomini e Donne sono ormai all'ordine del giorno gli scontro tra la dama GEMMA GALGANI e l'opinionista TINA CIPOLLARI. Si discute sempre su Giorgio!(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:49:00 GMT)

GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne : il gabbiano vola alto con Tina Cipollari - e Gemma? : GIORGIO MANETTI è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha una spiccata simpatia per Tina Cipollari e continua a essere ambito da Gemma Galgani.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:45:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Gemma contro Tina : nuovo colpo basso in studio! (1 febbraio) : Uomini e Donne, Oggi 1 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Polemiche per Emy e nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani causato da un complimento di Raffaele!(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:43:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : Giorgio rifiuta Gemma - colpo di scena in studio : oggi Uomini e Donne: Gemma chiede un ballo a Giorgio, lui la rifiuta Nella nuova puntata del Trono Over accadrà di tutto. Uomini e Donne oggi parte con Emy al centro dello studio. La dama del parterre femminile dice di voler conoscere il signor Pacifico e di non essere più interessata a Francesco. In ogni […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Giorgio rifiuta Gemma, colpo di scena in studio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Tina Cipollari e Giorgio Manetti : "Mi viene da ridere... non mi metto con lei!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari ha tradito il marito Kikò Nalli con Giorgio Manetti? L'opinionista mette un punto: "Nessun tradimento!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Paolo Uomini e Donne scelta : data vicinissima e tanti dubbi : Quando vedremo la scelta di Paolo Crivellin? La data sembrerebbe decisa, ma ciò che più ci preme sottolineare è che finalmente il tronista arriverà a una conclusione! Che questa abbia il nome di Angela o Marianna poco importa ormai, il pubblico aspetta solo di vedere concludersi questo percorso. Inutile nascondere che nei nostri pensieri alberghi anche la possibilità che il tronista non abbia scelto nessuna delle due, o che la scelta gli abbia ...

Ecco perché gli Uomini fidanzati piacciono di più alle donne : Uno studio condotto da un'équipe internazionale di scienziati conferma il luogo comune secondo il quale uomini già "scelti" da altre donne piacciono di più....