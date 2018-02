Uomini e Donne | Paolo sceglie la sua dama sotto una pioggia di critiche

: Gli UOMINI con degli SPAZI RADI tra i CAPELLI potrebbero risolvere il problema applicando dei RINFORZI a VENTOSA "l… - SilvanaAlbanes1 : Gli UOMINI con degli SPAZI RADI tra i CAPELLI potrebbero risolvere il problema applicando dei RINFORZI a VENTOSA "l… - EloC16 : Ogni volta che esco con il mio cane in pigiama penso a quelle di uomini e donne che quando ricevono le sorprese a c… - elvise1657 : RT @mariellarosati: ROMA – “Il 40 per cento di candidate donne, ma i partiti italiani puntano sempre sugli uomini”. E la giornalista canade… - pierdario : RT @valeria_ci: Venerdì 2 febbraio alle 11.30 all’Hart in via Crispi 33 Napoli, presenteremo tutti i candidati del #M5S nei collegi uninomi… - leo1976na : RT @leo1976na: LE DONNE E GLI UOMINI DI DESTRA DEBBONO COMPATTARSI E RITROVARSI. NON SI PUÒ VIVERE DI ESTREMISMO. LA DESTRA DEVE CONGIUNGE… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Dopo un tira e molla durato per troppo tempoCrivellin, il tronista del Trono Classico di, finalmente ha fatto la sua scelta. La puntata in questione verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 5 febbraio 2018. Nonostante tutto il giovane continua a far discutere per la sua indecisione. Leche gli sono state rivolte hanno preso piede non solo nello studio del programma ma anche sul web dove le fans sono insorte in favore delle due corteggiatrici rimaste in gara. La scelta diSecondo le anticipazioni delle utlime puntate del Trono Classico diCrivellin ha scelto la suama la cosa non è stata per niente facile. Le due corteggiatrici rimaste in gara, Marianna Acierno e Angela Caloisi, sono riuscite a mettere in crisi il bel tronista che per questo ha rinviato più volte la sua scelta. Inoltre, prima di potersi pronunciare,ha ...