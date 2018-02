Uomini e donne | Giorgio nega ogni interesse per Tina Cipollari | ‘Lei ha tre figli

Gemma Galgani Vs Tina Cipollari/ Uomini e Donne - nuova lite in studio : il pubblico dice basta! : Al trono over di Uomini e Donne sono ormai all'ordine del giorno gli scontro tra la dama Gemma Galgani e l'opinionista Tina Cipollari. Si discute sempre su Giorgio!(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 15:37:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne - registrata una nuova puntata Video : Uomini e Donne, Gemma e Giorgio [Video]: quante volte le news e le Anticipazioni sul programma di Maria De Filippi titolano in questa maniera! Certo, anche la nuova puntata del trono over registrata mercoledì 31 gennaio vede tra i protagonisti la Galgani e il Manetti, ma questa volta non abbiamo assistito alle scene tipiche delle ultime settimane, con lei che quasi implora lui di ricominciare e lui che in varie maniere si svincola dalla ...

Uomini e Donne : Paolo sceglie la sua dama sotto una pioggia di critiche Video : Dopo un tira e molla durato per troppo tempo Paolo Crivellin, il tronista del Trono Classico di Uomini e Donne [Video], finalmente ha fatto la sua scelta. La puntata in questione verra' trasmessa su Canale 5 lunedì 5 febbraio 2018. Nonostante tutto il giovane continua a far discutere per la sua indecisione. Le critiche che gli sono state rivolte hanno preso piede non solo nello studio del programma ma anche sul web dove le fans sono insorte in ...

EMY E PACIFICO/ Uomini e donne - la dama contro Gianni Sperti : "Tu lo prenderesti uno che ti rifiuta?" : PACIFICO ha deluso Emy? La dama non ha dubbi e nella nuova puntata di Uomini e donne la verità verrà a galla spingendo Gianni Sperti a reagire, cosa vedremo ancora?(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 15:20:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : GIORGIO fa un regalo ad ANNA mentre GEMMA chiude con RAFFAELE! : Mercoledì 31 gennaio 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne; scopriamo insieme che cosa è successo tra le dame e i cavalieri del programma: come prima cosa, Maria De Filippi ha mostrato un filmato rvm che raccontava una giornata tipica del signor Domenico; l’uomo quindi, dopo aver spiegato dettagliatamente che cosa è solito mangiare a colazione, ha eseguito il solito allenamento di punching ball e a ...

Uomini e Donne - Tina e Gemma vanno (quasi) alle mani : Ti strozzo - gallina : L'ultima puntata di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata, ancora una volta Gemma Galgani e Tina Cipollari sono arrivate (quasi) alle mani.Tutto è iniziato a "causa" di Giorgio Manetti. L'opinionista di Uomini e Donne ha ribadito per l'ennesima volta a Gemma che Giorgio non è più interessato a lei. "E' ora che ti metti dentro quella testa vuota che Giorgio non ti vuole più - ha esclamato Tina ...

Uomini e Donne : Giorgio Manetti smentisce il flirt con Tina Cipollari : Tina Cipollari e Giorgio Manetti di Uomini e Donne stanno insieme? La verità Come molti sapranno bene, Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati. I due l’hanno annunciato sui giornali un paio di settimane fa. E da quel momento le illazioni su un presunto flirt tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti si sono sprecate. Difatti molti hanno iniziato a pensare che Tina si sia innamorata di Giorgio, e per questo abbia rotto con il marito. Sarà ...

Uomini E DONNE/ Tina Cipollari e Giorgio Manetti : "è uno spirito libero" (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari ha tradito il marito Kikò Nalli con Giorgio Manetti? L'opinionista mette un punto: "Nessun tradimento!"(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:03:00 GMT)

Cristina Roncalli vs Mariano Catanzaro - Uomini e Donne/ "Forse mi ha usata per arrivare al trono" : Cristina Roncalli, ex fidanzata di Mariano Catanzaro, ha accusato il tronista di Uomini e Donne di averla usata per arrivare sul trono del programma di Maria De Filippi. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:28:00 GMT)

Isola dei famosi 2018 : l'ex tronista di Uomini e Donne squalificato? Video : Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del reality di Mediaset sta esaminando il materiale Video disponibile per verificare se i fatti si sono verificati, nel caso in cui dai Video dovesse risultare quanto detto in puntata, #Francesco Monte rischierebbe seriamente di essere squalificato dal reality. Per chi non fosse al corrente della situazione, nella seconda punta dell'edizione 2018 dell'Isola dei famosi, l'ex pornostar ungherese Eva ...

Domenico bacia Tina Cipollari/ Uomini e donne - l'opinionista in balia di un focoso spasimante! : Nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, Tina Cipollari ha concesso a Domenica un bacio sulla bocca, ma poi si detto la sua su Giorgio Manetti...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 12:51:00 GMT)