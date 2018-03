Un treno su due fermo per gelo Bloccati i Tir sulle autostrade  

F1 - le nuove Ferrari e Mercedes a confronto : nessuna rivoluzione per entrambe - differenze sostanziali nell’avantreno e nel retrotreno tra le due vetture : Si è alzato il sipario sulle nuove monoposto 2018 di Mercedes e Ferrari. Alla W09 ha risposto la SF71H in una giornata in cui le due attese rivali per il titolo iridato hanno mostrato le loro forme. Due progetti diversi che però partono da una base comune: nessuna rivoluzione. Sia i tecnici di Maranello che quelli di Brackley hanno infatti pensato fosse inutile rischiare lo stravolgimento di un progetto che, l’anno scorso, aveva dato ...

F1 - le nuove Ferrari e Mercedes a confronto : nessuna rivoluzione per entrambe - differenze sostanziali nell’avantreno e nel retrotreno tra le due vetture : Si è alzato il sipario sulle nuove monoposto 2018 di Mercedes e Ferrari. Alla W09 ha risposto la SF71H in una giornata in cui le due attese rivali per il titolo iridato hanno mostrato le loro forme. Due progetti diversi che però partono da una base comune: nessuna rivoluzione. Sia i tecnici di Maranello che quelli i Brackley hanno infatti pensato fosse inutile rischiare lo stravolgimento di un progetto che, l’anno scorso, aveva dato ottimi ...

treno deragliato a Pioltello - perquisizioni nelle sedi di trenord e Rfi. Avvisi di garanzia anche alle due società : Gli agenti della Polfer hanno perquisito le sedi di Trenord a Milano e di Rfi a Roma per acquisire documenti e materiale informatico utili per fare luce sul deragliamento del Treno regionale nei pressi della stazione di Pioltello. In particolare, sulla gestione della manutenzione nello scalo ferroviario alle porte di Milano, dal quale ogni giorno passano circa 500 treni. Gli ad delle due aziende sono indagati per l’incidente, nel quale ...

treno deragliato - due ipotesi : vagone rotto o cedimento di rotaia : Un pezzo di rotaia, lungo 23 centimetri, trovato a una ventina di metri di distanza dal 'punto zero' (come lo hanno ribattezzato gli inquirenti) dal quale si è staccato. I segni del deragliamento ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : ripresa la circolazione ferroviaria su due binari : E’ ripreso gradualmente dalle 6 il traffico ferroviario su due dei quattro binari della linea Milano – Brescia, a seguito del deragliamento del treno regionale 10452 di trenord verificatosi ieri mattina nella stazione di Pioltello: lo rende noto un comunicato di Ferrovie dello Stato, secondo cui sono attualmente assicurati i collegamenti della lunga percorrenza e del trasporto regionale tra le principali stazioni della linea, con ...

treno deragliato - due ipotesi : vagone rotto o cedimento di rotaia : Un pezzo di rotaia, lungo 23 centimetri, trovato a una ventina di metri di distanza dal «punto zero» (come lo hanno ribattezzato gli inquirenti) dal quale si è staccato. I segni...

Milano - treno deragliato a Pioltello : due vittime originarie di Caravaggio : Due delle vittime del deragliamento di questa mattina a Pioltello erano originarie di Caravaggio, grosso centro della pianura bergamasca. Si tratta di Pierangela Tadini, 51 anni, che si era trasferita recentemente nel vicino paese di Misano di Gera d’Adda dopo aver vissuto alcuni anni a Milano, e di Ida Maddalena Milanesi, 61 anni, di professione medico neurologo all’istituto Besta di Milano, dove si stava recando al momento ...

treno deragliato : due linee telefoniche per i parenti : La Prefettura di Milano ha attivato il "Centro Coordinamento Soccorsi" per l'incidente ferroviario di Seggiano. Coinvolte Forze dell'ordine, Polizia stradale, Polizia ferroviaria, Vigili del fuoco, ...

treno deragliato a Milano : due morti - 10 feriti gravi | Questore : "Cedimento tra vagoni" : Paura a Pioltello, ultima fermata prima di arrivare a Milano Lambrate. Il convoglio era partito da Cremona e diretto a Milano Piazza Garibaldi. Causa ancora da accertare.

Milano - deraglia un treno : scontro tra due convogli : Lo schianto, poi l'incubo. Un regionale delle ferrovie trenord, partito da Cremona alle 5.32 e diretto a Milano-Porta Garibaldi, è deragliato intorno alle 7 a Seggiano di Pioltello. Era pieno di pendolari che si stavano recando al lavoro (guarda il video). "Il treno ha iniziato a tremare - ha raccontato uno dei passeggeri - poi uno dei convogli si è staccato". Una tragedia senza precedenti che contra tre vittime, dieci ...

treno deragliato a Milano - l'ansia di due genitori : "Nostra figlia è ancora lì dentro" : Un Treno regionale è deragliato oggi a Milano: due persone hanno perso la vita, decine i feriti (video MilanoToday)

"Aiuto mamma - il treno sta deragliando". La disperazione di due genitori : "Ora nostra figlia non risponde più" : "mamma, aiuto, il treno sta uscendo dai binari" sono le ultime parole di una ragazza a bordo del treno deragliato a Pioltello. La madre è subito corsa sul luogo dell'incidente insieme al marito. "Era spaventata ora non risponde più al telefono quella che viaggiava con lei è uscita, mia figlia ancora no".Il treno delle ferrovie trenord è deragliato alle 7 tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio ...

Deraglia un treno di pendolari tra Pioltello e Treviglio. Due morti. Malfunzionamento di uno scambio? : (Articolo aggiornato alle 9,23 del 25 gennaio 2018) Un treno regionale è Deragliato intorno alle 7 di questa mattina a Seggiano di Pioltello, nel Milanese. Era un convoglio di pendolari: ci sarebbero dalle prime informazioni almeno due morti, probabilmente tre. Almeno 5 i feriti in codici rosso portati d'urgenza in ospedale e una cinquantina le persone ferite lievemente portate in codice verde. Il convoglio era ...

La testimonianza di due genitori : "Aiuto mamma - il treno sta deragliando. Ora non risponde più" : "mamma, aiuto, il treno sta uscendo dai binari" sono le ultime parole di una ragazza a bordo del treno deragliato a Pioltello. La madre è subito corsa sul luogo dell'incidente insieme al marito. "Era spaventata ora non risponde più al telefono quella che viaggiava con lei è uscita, mia figlia ancora no".Il treno delle ferrovie trenord è deragliato alle 7 tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il convoglio ...