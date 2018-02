Un metodo nuovo per imparare ad essere Leader in Safety

Ecco un nuovo metodo ecologico per ripulire l’acqua contaminata dal piombo : I ricercatori del RIKEN Center for Sustanaible Resource Science (CSRS) in Giappone hanno dimostrato che il muschio può essere un’alternativa ecologica per decontaminare l’acqua e il terreno inquinati. In particolare, lo studio mostra che il muschio Funaria hygrometrica tollera e assorbe un’incredibile quantità di piombo dall’acqua. l’acqua contaminata dal piombo è un serio problema ambientale, che recentemente è stato provato come disastroso se ...

Meizu M6s potrebbe avere due varianti - un tasto mBack virtuale e un nuovo metodo di sblocco : Si avvicina il momento della presentazione di Meizu M6s che salvo sorprese sarà annunciato il prossimo 17 gennaio. È dunque inevitabile che si […]

Di Maio - nuovo Statuto M5S/ Le nuove regole : il "metodo Roma" per il prossimo Governo? : nuovo codice M5s, più potere a Di Maio con le nuove regole. Previste salatissime multe per i cambi di casacca e l'apertura nei collegi uninominali per esponenti della società civile(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 00:31:00 GMT)

Tiroide : ecco il nuovo metodo per distinguere un tumore benigno da uno maligno : L’Istituto di struttura della materia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ism-Cnr), in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma, la Thermo Fisher Scientific di Milano e con il contributo della Fondazione Alberto Sordi, ha recentemente pubblicato su Scientific Reports (gruppo Nature) i risultati di un’indagine riguardante un metodo per distinguere più efficacemente le neoplasie Tiroidee benigne da quelle maligne. “Il numero ...

Astronomia - nuovo metodo per calcolare la massa delle stelle permette di scoprire anche la vera natura di migliaia di esopianeti : Gli astronomi hanno inventato un nuovo e migliorato metodo per misurare le masse di milioni di stelle solitarie, specialmente quelle con sistemi planetari. Ottenere misurazioni accurate sul peso delle stelle non gioca un ruolo fondamentale solo nella comprensione di come le stelle nascano, si evolvano e muoiano, ma è essenziale anche per valutare la vera natura di migliaia di esopianeti. Il metodo è studiato su misura per la missione Gaia ...

Vendita - arriva il nuovo metodo basato su benessere e ambiente : Milano, 14 dicembre 2017 – È un nuovo modello di Vendita incentrato sul benessere delle persone e la salvaguardia dell’ambiente il nuovo approccio alla Vendita della società Whitten & Roy Partnership in collaborazione con The Laszlo Institute of New-Paradigm Research Un nuovo paradigma nella Vendita per concentrarsi nuovamente sul benessere dei dipendenti e dei clienti [...]

Un nuovo metodo mette a serio rischio la sicurezza degli utenti smartphone. Scopriamo insieme di cosa si tratta e i possibili rimedi