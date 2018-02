Tumolero | Ho grande fiducia per i Giochi | l' Italia ha tante carte da giocare'

Speed skating - Nicola Tumolero : 'Ho grande fiducia per le Olimpiadi. L'Italia ha tante carte da giocare' : Cresciuto moltissimo in quest'ultima stagione, l'azzurro ha espresso le sue impressioni ad OA Sport su quel che sarà sul ghiaccio coreano tra poco più di un settimana. Quali sono le condizioni a ...

Speed skating - Nicola Tumolero : “Ho grande fiducia per le Olimpiadi. L’Italia ha tante carte da giocare” : ESCLUSIVA OA SPORT – Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 (Corea del Sud). La squadra italiana dello Speed skating sta affinando gli ultimi dettagli della preparazione in vista delle gare che avranno inizio il 9 febbraio e l’attesa è crescente. Aspettative alte per i ragazzi del Bel Paese visti i risultati ottenuti in Coppa del Mondo e nei recenti Europei di Kolomna (Russia). In ...