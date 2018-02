Trump sfida Fbi sul Russiagate Ok a pubblicazione del memo : Prosegue il braccio di ferro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e l'Fbi. Il tycoon avrebbe dato il suo ok alla pubblicazione del "memo" stilato dal presidente repubblicano della commissione Intelligence della Camera, Devin Nunes che di fatto punta il dito contro la polizia federale per aver condotto l'inchiesta sul Russiagate per danneggiare lo stesso Trump in corsa alle presidenziali del 2016. La Casa ...

Joseph Kennedy III - il democratico che sfida Trump : «I bulli possono mettere a segno un colpo. Possono magari lasciare un segno. Mai però nella storia degli Stati Uniti sono riusciti ad abbattere lo forza e lo spirito di un popolo unito in difesa del proprio futuro». Joseph Kennedy III parlava a tutti mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pronunciava il Discorso sullo Stato dell’Unione. https://twitter.com/RepJoeKennedy/status/958549067616964608 I democratici hanno scelto un ...

Per sfidare Trump i democratici ripartono da Kennedy : La risposta a Trump è Kennedy. Nel senso che martedì sera, dopo il rituale discorso sullo stato dell’Unione, la risposta dei democratici al presidente repubblicano verrà affidata a Joe Kennedy III. Però la scelta del nipote di Bob, e pronipote di John e Ted, va oltre il valore della sua orazione. Rappresenta l’ennesimo ritorno sulla scena della din...

Trump sfida i palestinesi : Trattate o fermo gli aiuti : Donald Trump è giunto al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane per le sue politiche portezioniste e per la scelta di Gerusalemme capitale, arriva la risposta di the Donald che davanti al premier israeliano Benjamin Nethanyahu mette nel mirino i palestinesi: "Ci hanno mancato di rispetto - le parole di Trump da Davos -. Noi abbiamo donato ai palestinesi centinaia di milioni di dollari ...

Trump sfida Cina e Corea del Sud : “Dazi su import di pannelli solari e lavatrici” : Donald Trump apre un nuovo fronte di conflitto, quello dei rapporti commerciali con la Cina. Facendo leva sul Trade Act del 1974 che concede al presidente americano l’ampia autorità di imporre dazi per tutelare le aziende straniere, il capo della Casa Bianca ha deciso di imporre per anni dazi del 30% sulle importazioni di pannelli solari e lavatrici negli Stati Uniti. La decisione del tycoon – riporta la stampa d’oltreoceano – ...

Trasformare la Disney in una Netflix e sfidare Trump : è il piano di Bob Iger : Il fondatore della Disney era affascinato dalla capacità della tecnologia di espandere il mondo delle narrazioni, rimuovere i limiti alla creatività e al commercio e aprire un nuovo orizzonte di ...

Iran - Trump ora sfida l'Europa : "Cambiate accordi o Usa fuori" : Donald Trump manda un segnale chiaro all'Europa sull'accordo siglato dall' Iran nel 2015 con le principali potenze sul nucleare. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto all'Europa di modificare ...

Oprah Winfrey - chi è la 'regina dei media' che tra due anni potrebbe sfidare Trump : ... conduttrice televisiva, attrice e filantropa, è considerata tra le donne più potenti al mondo, soprannominata 'la regina di tutti i media' e la più ricca persona afro-americana del pianeta. Oprah è ...

Oprah sfida Trump : “È pronta a correre per la Casa Bianca” : Oprah Winfrey aveva finito da pochi minuti il discorso con cui aveva scosso la premiazione dei Golden Globe a Los Angeles, quando due ex consiglieri di Barack Obama, David Axelrod e Ben Rhodes, sono corsi a prendere gli smartphone per twittare messaggi identici di una sola parola: «Oprah». La conferma, se fosse mai servita, che la serata di domenic...

Sarà Oprah Winfrey a sfidare Trump nel 2020? : Sono domestiche, agricoltrici, lavorano nelle fabbriche, nei ristoranti, nelle università, nella medicina, nella politica, nel tech, nel mondo degli affari. Sono atlete delle Olimpiadi e sono ...

La sfida di Trump - portarsi a letto le mogli degli amici. 'Fire and Fury' rivela la tattica del presidente : Ho delle ragazze che arrivano oggi da Los Angeles alle tre, possiamo andare di sopra e divertirci un mondo, ti assicuro". Una chiaccherata da spogliatoio, direbbe Trump, se non fosse che la moglie ...

La sfida di Trump - portarsi a letto le mogli degli amici. "Fire and Fury" rivela la tattica del presidente : Dopo le accuse di molestie da parte di 19 donne, Donald Trump deve affrontare anche le nuove rivelazioni di "Fire and Fury: inside the Trump White House", il discusso libro del giornalista Michael Wolff che arriva in libreria malgrado la diffida alla pubblicazione del presidente americano.Tra le diverse storie proposte come esclusive di un insider della Casa Bianca, si afferma che The Donald ha una predilezione per il genere "sesso con le mogli ...