Troppe dighe sulle Ande | a rischio l’ecosistema in Amazzonia

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Leidroelettriche nella regione andino-amazzonica, culla del Rio delle Amazzoni, alterano in modo significativo la connettivita’ delle sorgenti del bacino e, di conseguenza, i numerosi sistemi naturali e umani che dipendono da questo complesso ecosistema fluviale. Lo suggerisce uno Studio pubblicato su Science Advances secondo il quale finora gli effetti dellesono stati sottovalutati. I fiumi andini che confluiscono nel Rio delle Amazzoni sono vitali per oltre 30 milioni di persone che fanno affidamentomigrazioni dei pesci, sull’agricoltura alluvionale erisorse della foresta come fonte di proteine e reddito. Il team di ricercatori, guidato dalla Florida International University, ha documentato la posizione delleesistenti nella regione con immagini satellitari e ha provato a quantificare l’impatto delle strutture esistenti e di quelle ...