Trimestrale Microsoft | boom di Azure | bene Xbox | Surface stazionario

: Dalla riforma fiscale rosso trimestrale monstre per Microsoft - FinanzaTrading : Dalla riforma fiscale rosso trimestrale monstre per Microsoft - TrendOnline : Dalla riforma fiscale rosso trimestrale monstre per Microsoft -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di giovedì 1 febbraio 2018)ha presentato i dati dell’ultimarelativa al periodo Ottobre-Dicembre 2017. Il fatturato del periodo in oggetto ha raggiunto i 28,9 MLD $ con una crescita del 12% rispetto al 2016. Il dato è trainato da molti comparti che presentano risultati più che positivi. La piattaformavede un sostanziale raddoppio di fatturato (+98%) rispetto allo stesso periodo del 2016 mentre per quanto riguarda il comparto delle licenze Windows OEM abbiamo un dato in crescita del 4% anno su anno ma in calo invece del 4% quanto a prodotti commerciali Windows e servizi Cloud. Per quanto riguarda la divisioneil fatturato è cresciuto di un leggero +1% principalmente dovuto ad un costo medio dei device più alto in seguito al lancio del nuovoBook 2 a metà Novembre. Le attese erano sicuramente più alte considerando il lancio diLaptop ePro avvenuto nel ...