Torino | trascinata centinaia di metri da pirata della strada Donna investita e uccisa

Torino - donna travolta e uccisa da un pirata della strada : trascinata dall'auto per 300 metri : Un'anziana donna, investita e trascinata per trecento di metri da un'auto in un corso centrale di Torino, è morta nella tarda mattinata. A quanto risulta l'investitore sarebbe fuggito ed è cercato ...