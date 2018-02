Torino | pirata strada investe e trascina anziana donna | morta

Torino - anziana investita e trascinata da un pirata della strada : Tragedia a Torino, dove una donna è stata trascinata e uccisa da un "pirata della strada" (guarda la gallery).È successo in corso Moncalieri, vicino alla Gran Madre e in pieno centro. Stando alle prime informazioni, l'anziana sarebbe stata travolta e poi trascinata per centinaia di metri, da corso Fiume. L'investitore è poi fuggito senza fermarsi a prestare soccorso alla donna. Il traffico nella zona è stato fermato e ...

