Torino | Iago Falque | ' Io sono cresciuto e segno | ma ora torna il Gallo'

Torino-Benevento - goal Iago Falque : granata subito avanti - inserimento perfetto dello spagnolo [VIDEO] : goal Iago Falque – Torino e Benevento sono in campo per la 22^ giornata di Serie A. subito in vantaggio i granata con l’ottimo inserimento di Iago Falque che con una girata di testa batte Belec. Posizione regolare per lo spagnolo, dopo il check silente del Var. Ottimo il lancio di Berenguer a pescare l’ex Roma. Il Benevento conferma il rendimento disastroso in trasferta, con i campani che non hanno conquistato nemmeno un punto ...

Torino - Iago Falque : 'Eravamo legati a Sinisa - dobbiamo fare autocritica' : Torino - Un gol e una buona prestazione per Iago Falque , a suo agio, nel primo Toro targato Mazzarri: 'E' importante segnare e aiutare la squadra, soprattutto in un momento difficile come questo. Io ...

Torino-Bologna 3-0 - Mazzarri ringrazia De Silvestri - Niang e Iago Falque : Il Torino strapazza il Bologna nel lunch match del 20° turno. Finisce 3-0 a favore dei granata, che festeggiano dunque con una vittoria l'esordio in panchina di Walter Mazzarri. Al 38' del primo tempo ...

Torino-Bologna 3-0 - pagelle - voti e highlights 20^ giornata : De Silvestri - Niang e Iago Falque per il tris granata (VIDEO) : Torino-Bologna 3-0, pagelle, voti e highlights 20^ giornata: De Silvestri, Niang e Iago Falque per il tris granata (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Bologna 3-0 pagelle, voti E highlights 20^ giornata – Buona la prima per Walter Mazzarri alla guida del Torino. I granata battono infatti 3-0 il Bologna grazie alle reti di De Silvestri, ...

Torino-Genoa - le pagelle granata : Iago Falque uomo assist. Inutile Obi : SIRIGU - voto: 6 Attento nell'unico intervento della partita, il tiro di Pandev deviato al 28', poi il resto è Capodanno anticipato. Non prende un gol in casa dopo oltre 4 mesi e il Toro concede solo ...

Serie A - Spal-Torino 2-2 : non basta Iago Falque : 1 di 2 Successiva FERRARA - Altro che gamberi, come diceva Mihajlovic ! Tanti polli, sono i granata. Polli, e pure colpevoli. Ecco la carta d'identità di questo Toro che contro la Spal segna con Iago ...

Spal-Torino 2-2 : doppietta di Iago in 10' - poi rimontano Viviani e Antenucci : Dieci minuti di grande Iago illudono, poi il Toro si butta via e regala un punto d'oro alla Spal, che prima rischia seriamente di capitolare, poi risorge con le reti di Viviani e di Antenucci, su ...

Pagelle Spal-Torino 2-2 : Iago Falquè non basta - perla di Viviani : Pagelle Spal-Torino – Il Torino spreca il doppio vantaggio creato nel primo tempo con Iago Falque e butta via un’importante vittoria sul campo della Spal. Dopo il successo contro la Roma in Coppa Italia, i granata si fanno rimontare dalla squadra di Semplici che in casa non muore mai. Prima la punizione di Viviani poi il rigore di Antenucci hanno regalato agli spallini un buon punto per come si era messa la partita Pagelle ...

Gol Iago Falque - avvio incredibile del Torino : Spal subito sotto [VIDEO] : Gol Iago Falque, avvio incredibile del Torino: Spal subito sotto [VIDEO] – Si sta giocando la 18^ giornata del campionato di Serie A, dopo il successo della Lazio contro il Crotone, in campo tutte le altre squadre. Inizio con il botto nella gara tra Spal e Torino, gli uomini di Mihajlovic subito in vantaggio con Iago Falque, inizio veramente importante per i granata, poi il raddoppio sempre di Iago. Spal adesso chiamata alla reazione. Gol ...

LIVE Torino-Napoli 1-3 : Belotti torna al goal - Iago a un passo dal 2-3 : Pubblicità Pubblicità I granata vengono da un ottimo successo in casa della Lazio per 3-1, il Napoli deve riprendersi dalla crisi di vittorie dell'ultimo periodo, iniziata con la sconfitta subita ...

Lazio-Torino - le pagelle granata : Iago Falque mai banale - Baselli c'è : SIRIGU - voto: 6,5 Bravo nel non cadere nella trappola, su punizione, di Luis Alberto quando la gara deve ancora dire molto. DE SILVESTRI - voto: 6,5 Non perde mai la bussola e la posizione: duellare ...

Lazio-Torino : ok il rosso a Immobile - ma il rigore (mani di Iago Falque) era netto : Il 44' è il minuto che cambia il film di Lazio-Torino. Sul cross di Immobile, Iago Falque colpisce il pallone con il braccio, larghissimo: si continua a giocare, l'attaccante calcia in porta e centra ...

Lazio-Torino : ok il rosso a Immobile - ma il rigore (mani di Iago Falque in area) era netto : Il 44' è il minuto che cambia il film di Lazio-Torino. Sul cross di Immobile, Iago Falque colpisce il pallone con il braccio, larghissimo: si continua a giocare, l'attaccante calcia in porta e centra ...

Torino Carpi (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca Iago Falque : Diretta Torino Carpi streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Coppa Italia per il quarto turno.