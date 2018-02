Tim Cup | risultati delle semifinali

Basket - Eurocup 2018 : Torino crolla con il Bayern Monaco. Decisiva l’ulTima partita. Trento torna alla vittoria : Serata amara per la Fiat Torino, impegnata nel quinto turno della Top 16 di Eurocup. La squadra di Carlo Recalcati è uscita con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bayern Monaco, che ha trionfato con il netto punteggio di 107-81 prendendosi qualificazione e primo posto del gruppo F. Discorso rimandato all’ultima giornata per Torino. Era impegnata anche la Dolomiti Energia Trentino, già eliminata, che è tornata alla vittoria battendo in ...

Usa STima Adp sull'occupazione oltre le attese a gennaio : Dal 2001 elabora i dati sulle buste paga dei suoi clienti per Stimare l'andamento dell'occupazione nel settore privato dell'economia Usa in collaborazione con Moody's Analytics. I risultati di questa ...

Rai Sport - Coppa Italia Tim Cup 2017/2018 Semifinali Andata - Programma e Telecronisti : Prendono il via in diretta esclusiva su Rai 1 Martedi 30 Gennaio le Semifinali di Andata di Coppa Italia con Atalanta-Juventus, mentre il giorno successivo a San Siro andrà in scena (a pochi giorni di distanza dal match di campionato) nuovamente la gara Milan-Lazio</s...

MotoGP - Marc Marquez non è preoccupato : “SetTimo tempo? Non ho cercato la velocità pura - avevo buone sensazioni” : Non è preoccupato della settima posizione, ad oltre otto decimi dal compagno di squadra Daniel Pedrosa, Marc Marquez dopo la prima giornata di test sul tracciato di Sepang (Malesia). Il campione del mondo della Honda, concentratosi maggiormente sul lavoro in ottica gara ha così spiegato la sua prestazione odierna. “È solo il primo giorno e abbiamo lavorato su diversi aspetti – ha dichiarato Marquez, intervistato da gpone.com – Mi ...

Junior Tim Cup - festa a Napoli con Rog : ROMA, 25 GEN - I ragazzi della Junior Tim cup, il torneo di calcio per Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Centro sportivo italiano, hanno vissuto un pomeriggio da sogno insieme a Marko Rog, ...

Serie A. Il regalo di Dzeko (l'ulTimo?) nel recupero salva la Roma - con la Samp finisce 1-1 : Il bosniaco al 91' pareggia il gol su rigore di Quagliarella in chiusura di primo tempo. Giallorossi quinti a -2 dall'Inter e -5 dalla Lazio

Diretta / Trento Buducnost (risultato finale 105-106) : l'Aquila cade dopo due overTime! (Eurocup basket) : Diretta Trento Buducnost, risultato finale 105-106: dopo due supplementari l'Aquila perde in Eurocup e adesso la situazione si complica. Grande partita per Toto Forray e Dominique Sutton(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 21:31:00 GMT)

Pallanuoto - Euro Cup 2018 : nell’andata delle semifinali Marsiglia-Sport Management 9-11. La squadra italiana vede l’ulTimo atto : La semifinale di andata di Euro Cup di Pallanuoto maschile tra Marsiglia e Sport Management si conclude con un successo per la formazione del nostro Paese, che vince in trasferta per 9-11, assicurandosi una gara di ritorno abbastanza tranquilla nella quale amministrare il vantaggio accumulato questa sera. I transalpini resistono per un quarto di gara, poi cedono alla distanza: nella prima frazione i padroni di casa chiudono avanti per 3-2, poi ...

Primavera Tim Cup - al via le semifinali : Milan-Atalanta in diretta su Sportitalia : Dove vedere Milan-Atalanta Primavera Tim Cup TV streaming, oggi al via le semifinali: il match tra rossoneri e nerazzurri in diretta su Sportitalia. L'articolo Primavera TIM Cup, al via le semifinali: Milan-Atalanta in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili formazioni/ Sampdoria Roma : quote - le ulTime novità live (Serie A - recupero 3^ giornata) : Probabili formazioni Sampdoria Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre, in campo per il recupero della terza giornata nel campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:45:00 GMT)

Probabili formazioni/ Lazio Udinese : quote - le ulTime novità live (Serie A - recupero 12^ giornata) : Probabili formazioni Lazio Udinese: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita dello stadio Olimpico, valida per il recupero della 12^ giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 03:42:00 GMT)