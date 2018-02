Tim Cup | risultati delle semifinali

: RT @acmilan: The Rossoneri can't break through Lazio's wall. The first leg of the Coppa Italia semifinals ends 0-0 ?? Read the match report:… - Mdousiradjo : RT @acmilan: The Rossoneri can't break through Lazio's wall. The first leg of the Coppa Italia semifinals ends 0-0 ?? Read the match report:… - milan198922 : RT @acmilan: Anche nei numeri di #MilanLazio di #TIMCup c'è il segno 0? Dal record di Kessie ai recuperi di @borinifabio29 ?????? https://t.co… - faruoz911 : RT @acmilan: The Rossoneri can't break through Lazio's wall. The first leg of the Coppa Italia semifinals ends 0-0 ?? Read the match report:… - faruoz911 : RT @acmilan: Anche nei numeri di #MilanLazio di #TIMCup c'è il segno 0? Dal record di Kessie ai recuperi di @borinifabio29 ?????? https://t.co… - theokantjai : RT @acmilan: The Rossoneri can't break through Lazio's wall. The first leg of the Coppa Italia semifinals ends 0-0 ?? Read the match report:… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Ieri sera a Milano è andata in scena la seconda semifinale di questa coppa italia 2018 VIDEOe ad affrontarsi c'era il Milan di Gennaro Gattuso e la Lazio dell'allenatore Simone Inzaghi. Il risultato alla fine è stato di parita' ed entrambe le squadre non sono riuscite a segnare. Il più propositivo è stato ancora una volta l'attaccante biancocelese Ciro Immobile che ha provato più volte a battere il portiere rossonero. Il Milan si è difeso bene e ha provato alcune volte a sorprendere la Lazio con alcuni contropiede. Per sapere qualedue squadre andra' in finale bisognera' attendere la partita di ritorno che si giochera' all'Olimpico di Roma nei prossimi giorni. Ricordiamo che queste due squadre gia' si erano affrontate domenica scorsa per la partita di Campionato di #Serie A. Il risultato finale aveva visto trionfare il Milan di Gattuso e le polemiche non sono ...