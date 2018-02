The Week Of | il teaser del film con Adam Sandler e Chris Rock

The Post e gli altri film del weekend : Steven Spielberg si affida al cinema, nella sua forma più semplice, immediata e divertente, per riflettere sull’informazione e la democrazia. Leggi

Mostre da vedere nel weekend : The Pink Floyd Exhibition - Picasso e De Chirico - Milo Manara - Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi - Alessandro Penso - Salgado - Oliviero Toscani : Da "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" al Macro di Roma a "Picasso, De Chirico, Morandi 100 capolavori del XIX e XX secolo" a Palazzo Martinengo di Brescia e "One Day" di Alessandro Penso a Officine Fotografiche Milano, sette appuntamenti da non perdere per un weekend all'insegna dell'arte. E poi ultimi giorni di "Nel segno di Manara" a Palazzo Pallavicini di Bologna, "Genesi. Fotografie di Sebastia~o Salgado" al Pan Palazzo delle ...

Il film del weekend : "Ella & John - The Leisure Seeker" : Presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, 'Ella e John - The Leisure Seeker' è la prima opera girata da Paolo Virzì oltreoceano e in lingua inglese. Dopo il fortunato 'La pazza gioia', il ...

Il film del weekend : Ella & John - The Leisure Seeker : Presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, "Ella e John - The Leisure Seeker" è la prima opera girata da Paolo Virzì oltreoceano e in lingua inglese.Dopo il fortunato "La pazza gioia", il regista livornese si è cimentato con un altro road movie, anche stavolta di coppia, che prende spunto dal libro "In viaggio contromano" di Michael Zadoorian. Il film racconta l'avventura ...

H&M razzista/ Felpa shock su un bimbo nero - The Weeknd interrompe la collaborazione : Scoppia la polemica sui social per la nuova campagna pubblicitaria della H&M che si è subito scusata per l'accaduto, ma cosa è successo? Ecco i dettagli sulla storia della Felpa shock(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:48:00 GMT)

Selena Gomez al Coachella insieme all’ex fidanzato The Weeknd : Selena Gomez parteciperà al Coachella 2018? C’è anche The Weeknd I protagonisti indiscussi del Coachella 2018 sono Eminem, The Weeknd e Beyoncé. Il festival più famoso del mondo si svolge ogni anno ad aprile a Indio, California. A quanto pare anche Selena Gomez ha intenzione di partecipare al festival. La cantante dovrà pianificare ogni cosa per riuscire ad evitare di incontrare l’ex […] L'articolo Selena Gomez al Coachella ...

Allerta Meteo USA - il freddo aumenterà ancora nel weekend : scenario da “The Day After Tomorrow” - temperature incredibili [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/4 ...

Coachella 2018 : la lineup ufficiale con Beyoncé - Eminem e The Weeknd : Sono stati confermati i tre grandi nomi che ti avevamo anticipato a fine dicembre: Beyoncé, Eminem e The Weeknd sono gli headliner della lineup Coachella 2018! [arc id=”55bae231-f613-4991-bb39-32f415786392″] Nel poster del Coachella 2018, puoi leggere nel dettaglio la lista completa dei performer: pic.twitter.com/ivjHgj9uae — Coachella (@Coachella) 3 gennaio 2018 Quando li vedrai cantare? Il Coachella 2018 è nei weekend ...

Coachella 2018 : gli headliner sono Eminem - Beyoncé e The Weeknd : Rumors confermati a proposito del Coachella 2018: dopo settimane di pettegolezzi, arriva la conferma ufficiale riguardo gli headliner del festival-evento più cool di ogni anno. Che, appunto, sarà dominato da alcuni dei sovrani indiscussi della scena internazionale, cioé il redivivo Eminem, Beyoncé e l’acchiappa-premi The Weeknd. A guidare la lineup dell’edizione 2018 del Coachella sarà proprio Marshall Bruce Mathers III, fresco della ...

Coachella 2018 - la line-up completa : Beyoncé - The Weeknd ed Eminem gli headliners : Coachella 2018, è stata diffusa la lineup del festival tra i più importanti e famosi del mondo, che si tiene ogni anno a Indio, in California, nei due weekend consecutivi di aprile....

Coachella 2018 : Eminem - Beyoncé e The Weeknd guidano la line-up - : the Man, i Migos, i Perfect Circle, Cardi B, King Krule, Kamasi Washington, uno dei f più importanti e famosi del mondo, che si tiene ogni anno a Indio, in California, in due weekend consecutivi di ...

Ufficiali i concerti di Beyoncé al Coachella 2018 - date e cast : i nomi in cartellone da The Weekend a Eminem : Confermata la presenza di Beyoncé al Coachella 2018: come ampiamente previsto, martedì 2 gennaio, gli organizzatori del celebre festival di musica indipendente californiano hanno annunciato ufficialmente la formazione per il 2018 con Queen Bey tra i Big in cartellone. Beyoncé sarà l'attrazione principale dei concerti in scena a Indio il 14 e il 21 aprile. Al netto della conferma delle date dei suoi live, non si tratta di una notizia in senso ...

Panic! At The Disco : il bassista Dallon Weekes ha lasciato la band : Fine anno movimentata per i Panic! At The Disco. Dallon Weekes, storico bassista della formazione, ha deciso di abbandonare il gruppo. Dallon si era unito i Panic! At The Disco nel 2009: nel corso di questi 8 anni, oltre a suonare il basso, ha anche partecipato alla scrittura di alcuni album della band. Embed from Getty Images Dallon Weekes ha annunciato lui stesso l’uscita dai Panic! At The Disco con un lungo post pubblicato sul ...

Coachella 2018 : Beyoncé - Eminem e The Weeknd sarebbero i primi nomi in lineup : Il Coachella, il festival più stiloso del pianeta, a inizio gennaio svelerà la lineup. Ma già da ora stanno iniziando a circolare i rumors dei nomi che animeranno l'evento. E che nomi! via GIPHY Secondo quanto scritto dal magazine Consequence Of Sound, Beyoncé, Eminem e The Weeknd sarebbero tra gli artisti che saliranno sul palco dell'edizione 2018. Queen Bey, tra l'altro, avrebbe ...