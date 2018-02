The Post : la recensione del nuovo film di Steven Spielberg : Mentre gli appassionati di fantascienza aspettano Ready Player One , Steven Spielberg fa una nuova parentesi storica al cinema ed esce nelle sale italiane con The Post , in cui dirige Meryl Streep e ...

The Post : recensione del nuovo film di Spielberg con i premi Oscar Meryl Streep e Tom Hanks : Arriva nelle sale cinematografiche italiane “The Post”, il nuovo film di Steven Spielberg che vede protagonisti due grandissimi premi Oscar come la splendida Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola è stata presentata in anteprima in Italia lo scorso 15 gennaio con le tre star di Hollywood che hanno mandato in delirio i fans italiani sfilando sul red carpet allestito accanto al Duomo di Milano. Anche noi della redazione di Corretta ...

The Post - Spielberg e il giornalismo "morale"- Recensione : Pakula , 1976, sullo scandalo del Watergate avvenuto subito dopo i fatti narrati in The Post " gli eventi di cronaca restano centrali. E girano attorno a quell'incartamento top secret trafugato dal ...

The Post - il cinema torna civile : ... è costituito dalla storia di Katherine Graham, una delle prima donne a capo di una testata giornalistica che, poco a poco, trova la forza e il coraggio di sfidare un mondo comandato da uomini, ...

The Post di Steven Spielberg (2017) : Steven Spielberg. Tom Hanks. Meryl Streep. Insieme. Cosa volere di più? Le aspettative attorno a The POST, oltre che per il tema scottante toccato dal regista statunitense, giravano anche attorno alla prima collaborazione tra tre icone del cinema, che mai prima d’ora avevano avuto modo di stare sullo stesso set. E visto il risultato finale, come prevedibile, si può dire sia un vero peccato che tutto sia avvenuto solamente ora. È il 1971, ...

The Post - quando la stampa - ed il cinema - diventano grandi : Il 1° febbraio esce nelle sale italiane il nuovo film di Steven Spielberg, THE POST, acclamato pressoché unanimemente dalla critica e già candidato nelle categorie Miglior Film e Miglior Attrice Protagonista ai prossimi Oscar. Potrebbe sembrare il tipico “successo annunciato", vista la presenza di due mostri sacri del calibro di Meryl Streep e Tom Hanks e la conoscenza del mestiere, ormai ampiamente dimostrata, del creatore di E.T., Indiana ...

La forza di The Post nelle voci di Streep - Hanks e Spielberg : 1971. Siamo alle prime avvisaglie di interferenza politica in quella che è la libertà chiave nella vita di una democrazia. Steven Spielberg pesca, non a caso, un evento che ha minato la libertà di stampa, e lo sceglie proprio in un momento in cui l’America soffoca sotto i colpi della xenofobia e di un presidente intenzionato a infamare chi non la pensa come lui. La storia di The Post, che sarà nelle sale dall’1 febbraio grazie a 01 Distribution, ...

The Post - film al cinema : recensione e curiosità : The Post è uno dei film al cinema in uscita giovedì 1 febbraio 2018. La pellicola è di genere drammatico-storico, diretta da Steven Spielberg e interpretata da un cast stellare: la coppia premio Oscar Meryl Streep e Tom Hanks. La trama narra la vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers (documenti top secret )sul The New York Times e sul The Washington Post nel 1971. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul ...

