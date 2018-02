Terza esecuzione in Texas in un mese

Per la Terza volta in un mese è stata applicata la pena di morte in Texas. A essere giustiziato è John David Battalia, 62 anni, per aver ucciso nel 2001 le figlie di 9 e 11 anni. Battaglia, separato dalla moglie, andò a trovare le bambine mentre la mamma era fuori a cena.L'uomo si vendicò perché la donna lo denunciò per violenza. Le telefonò per farle sentire il massacro. "Non farlo papà",gridò una figlia. La mamma urlò al telefono:"Fuggite", ma lui sparò: 3 colpi alla grande, 5 alla piccola. Fu arrestato qualche ora dopo.(Di venerdì 2 febbraio 2018)

