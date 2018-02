Terahard Studios annuncia Claws of Furry

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 1 febbraio 2018)è lieta dire, l’arrivo su PC, Xbox One e Nintendo Switch a partire dalla primavera, del suo nuovo action game co-operativo intitolatoofofarriva in primavera Inofi giocatori devono superare i 50 livelli allo scopo di salvare il Maestro dei gatti Ninja dal malvagio di turno. Il gioco mescola gli elementi tipici di un action al Beat’em up vecchia scuola. Nel corso dell’avventura è possibile sbloccare nuove uniformi dai poteri speciali per ognuno dei protagonisti. Come potete vedere dal trailer che vi riportiamo a fine articolo, nel gioco vestiamo i panni di gatti ninja con una storia che ricorda per certi versi le tartarughe ninja, lo scopo è quello di progredire nella storia eliminando i cattivi a suon di artigli. Caratteristiche principali: Arcade ...