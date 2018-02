Tennistavolo | Europe Top 16 Cup 2018 | Dimitrij Ovtcharov e Li Jie per il back-to-back

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Sarà una sfida di livello mondiale, soprattutto quella in campo maschile, quella che sabato e domenica vedrà fronteggiarsi a Montreux, in Svizzera, nella “Top 16 Cup” i migliori interpreti delo, tra uomini e donne. Proveranno a centrare uno storico-to-il tedescoe la neerlandese Li Jie. In campo maschile però ci si attende l’eterna sfida traed il connazionale Timo Boll, rispettivamente numero 1 e 3 delle classifiche mondiali: non mancheranno per i due teutonici le insidie, come ad esempio il transalpino Simon Gauzy, numero 9 al mondo e terzo lo scorso anno, oppure il classe 1990 russo Aleksandr Shibaev, secondo a sorpresa nella scorsa edizione. Occhio però al bielorusso Vladimir Samsonov, che alla soglia delle 42 primavere vuole ancora dire la sua in campo internazionale. In ambito femminile il livello ...