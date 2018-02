Tennis | torneo San Pietroburgo | Vinci eliminata al secondo turno

Tennis - WTA San Pietroburgo 2018 : Roberta Vinci accede al tabellone principale del torneo in Russia. Sconfitta la tedesca Petkovic in 3 set : Missione compiuta per Roberta Vinci nel WTA di San Pietroburgo (Russia). L’azzurra accede al tabellone principale piegando in due set, nella finale delle qualificazioni, la tedesca Andrea Petkovic (n.98 del mondo) con il punteggio di 6-1 4-6 6-3 in 2 ore ed 1 minuto di partita. Nel primo set l’avvio è confortante per la pugliese che conquista il break nei primi due turni al servizio della rivale, dimostrando grande padronanza nello ...

Tennis - Australian Open 2018 – Francesca Schiavone eterna Leonessa. Stanotte apre il torneo : “L’età è solo un numero - non finisce il sogno” : Francesca Schiavone è pronta per ruggire ancora una volta. La Leonessa è letteralmente infinita e questa notte scenderà in campo per affrontare Jelena Ostapenko nel primo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. La vincitrice del Roland Garros 2010 avrà l’onore di aprire il programma del torneo alla Rod Laver Arena. Nel 2017 voleva smettere ma la milanese ha rilanciato e non ha mollato: sarà sul cemento di Melbourne per la ...

Pronostico Australian Open 2018/ Il punto di Nicola Pietrangeli sul torneo di Tennis (esclusiva) : Pronostico Australian Open 2018: il punto di Nicola Pietrangeli sul torneo di tennis, primo grande appuntamento della stagione. Rafael Nadal e Simona Halep sono i numeri 1 dei tabelloni(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 07:26:00 GMT)

Tennis - torneo Sydney : niente finale per Fabio Fognini : Il sogno del 30enne Tennista ligure, numero 27 del mondo, di aprire la stagione con una finale si è infranto sul muro del russo Danil Medvedev , numero 84 del ranking, che lo ha battuto in semifinale ...

Tennis - ATP Sydney 2018 : rinviato a domani il match tra Fognini e Dolgopolov. La pioggia cambia il programma del torneo : Rinviata a domani la sfida degli ottavi di finale dell’ATP di Sydney 2018 tra il nostro Fabio Fognini (n.27 ATP) e l’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.37 ATP). La pioggia ha costretto infatti gli organizzatori a questo cambio di programma cancellando tutti gli incontri del tabellone maschile e dando priorità a quello femminile.Il ligure scenderà in campo insieme a Paolo Lorenzi (n.45 ATP), che se la vedrà con lo spagnolo Albert Ramos ...

Circolo I Faggi a secco di contributi per il torneo di Tennis - l'ira di Napolitano : Eppure siamo un punto di riferimento per l'intero movimento, qui vengono giocatori di qualità provenienti da tutto il mondo, diamo visibilità alla città e l'organizzazione è sempre stata impeccabile. ...

Tennis - il gomito non migliora Djokovic salta anche il torneo di Doha : Djokovic, niente Doha. A sole 24 ore dalla rinuncia al torneo-esizione di Abu Dhabi , l'ex numero uno mondiale ha rinunciato anche al torneo di Doha, in programma la settimana prossima. Nole non gioca ...

Mubadala World Tennis Championship : non brilla il torneo di Abu Dhabi : Ci sarà infatti spazio per la prima volta nella storia di questa esibizione anche per il Tennis femminile con la sfida tra la ex numero uno del mondo, diventata mamma a settembre, e la lettone Jelena ...

Tennis - Rafael Nadal rinuncia al torneo di Brisbane : problemi al ginocchio - mirino sugli Autralian Open : Rafael Nadal ha comunicato il proprio forfait al torneo di Bribane che comincerà domenica, prima competizione ufficiale della stagione. Il numero 1 al mondo, che aveva già rinunciato all’esibizione di Abu Dhabi, ha ancora dei fastidi al ginocchio destro e dunque ha preferito salvaguardarsi in vista degli Australian Open in programma a metà gennaio. Il primo Slam della stagione rimane l’obiettivo del 31enne che su Twitter si è ...

Il Natale non ferma il Tennis Impazza il torneo di Tavernola : Il Natale non ferma gli appassionati di tennis. È iniziato sabato, con le prime sfide, il torneo di Terza categoria del tennis Center Tavernola con 34 iscritti. Si parte dal tabellone iniziale della ...

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di esibizione di Abu Dhabi per problemi al ginocchio : Rafael Nadal non prenderà parte alla decima edizione del Mubadala World Tennis Championship, torneo di esibizione al via dal 28 dicembre ad Abu Dhabi, che avrebbe aperto ufficiosamente la stagione del numero 1 del mondo. Il tendine del ginocchio non è ancora al 100% ed Il torneo perde così un’altra importante presenza, la più prestigiosa, dopo i forfait dell’ultim’ora dello svizzero Stan Wawrinka e del canadese Milos Raonic, ...

Tennis - il ginocchio non dà tregua a Nadal : niente torneo ad Abu Dhabi : Il numero 1 del mondo aveva annullato negli ultimi giorni una sessione di allenamento con il portoghese Joao Sousa, ospite della sua Academy dal 18 al 22 dicembre. I guai al tendine del ginocchio ...