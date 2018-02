Tecnologia | migliori performance per le auto autonome di Google

: RT @EnerBroker: Aree pubbliche e private, a cui accedono molte persone, sono le zone perfette per collocare le colonnine di ricarica per ve… - calo_dr : RT @EnerBroker: Aree pubbliche e private, a cui accedono molte persone, sono le zone perfette per collocare le colonnine di ricarica per ve… - EnerBroker : Aree pubbliche e private, a cui accedono molte persone, sono le zone perfette per collocare le colonnine di ricaric… - Glinformati : Le migliori 10 offerte Amazon di oggi 1 febbraio: tutte sotto i 100 Euro! - GLI INFORMATI - - IBMItalia : Tanta tecnologia, un #cloud Il video di @rickymeggiato illustra le caratteristiche di #IBMCloud: in un’unica piatta… - 24h_Tecnologia : Le migliori offerte di amazon di Giovedì 1 febbraio: Dopo l’Amazon Prime Day e in attesa del prossimo Black Friday… -

(Di giovedì 1 febbraio 2018)registra lenellenome, battendo le rivali nel numero medio di interventi umani necessari: il dato è emerso da un’analisi dellerità di trasporto della California. Waymo è la vettura che ha percorso il numero più alto di chilometri in California lo scorso anno (567.366) con meno interventi umani (63, un intervento ogni 9.005 km). L’intervento umano è stato necessario per problemi al software o per situazioni non prevedibili. Al secondo posto troviamo Cruise di General Motors con 105 interventi umani in 205.217 chilometri, ma con un numero più alto di incidenti stradali. L'articoloper lenome disembra essere il primo su Meteo Web.