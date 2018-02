Tas revoca squalifica a 28 atleti russi | prove insufficienti

Il Tas revoca squalifica a vita per 28 russi su 43 : Il Tribunale Arbitrale per lo sport ha revoca to la squalifica a vita di 28 dei 43 atleti russi accusati di doping alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014. Una decisione che potrebbe consentire ad alcuni di loro di gareggiare nelle ...

Doping : il Tas revoca la squalifica a vita per 28 atleti russi. I “graziati” tornano in corsa per PyeongChang? : Si infittisce sempre di più il caso di “Doping“ in Russia. Secondo quanto viene riportato da gazzetta.it, infatti, il Tribunale Arbitrale per lo sport ha revocato la squalifica a vita di 28 di 42 dei 43 atleti russi accusati di Doping di Stato alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014. L’unico che ha rinunciato a presentare l’appello è stato il il 32enne bobbista Maxim Belugin. Il Tas dunque ha giudicato ...