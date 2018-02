Svelata la tracklist di Bye Bye di Annalisa | il nuovo album presentato a Sanremo con Il

Concerti di Ultimo dopo il Festival di Sanremo 2018 - Svelata la tracklist di Peter Pan : biglietti in prevendita : I Concerti di Ultimo dopo il Festival di Sanremo 2018 sono finalmente ufficiali. dopo i due Concerti annunciati per il mese di maggio, da tenersi tra Milano e Roma, l'artista di Peter Pan ha reso note una serie di date i cui biglietti in prevendita saranno disponibili a partire da lunedì 29 gennaio. Il nuovo disco è in uscita il 9 febbraio, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nella Sezione Nuove Proposte, con la ...

Svelata la tracklist del nuovo album di Laura Pausini - in radio dal 26 gennaio con Non è detto : La tracklist del nuovo album di Laura Pausini è finalmente rivelata. L'artista di Solarolo ha voluto dare la sua ultima anticipazione attraverso i filtri Instagram, che hanno celato le 14 tracce che andranno a comporre il nuovo disco di inediti di prossima uscita. Curiosamente, Fatti sentire non compare nella tracklist che Laura Pausini ha affidato alle pagine di Instagram. La prima della lista è comunque Non è detto, brano con il quale ...

In arrivo il nuovo album di Le Vibrazioni in gara a Sanremo 2018 : Svelata parte della tracklist : Il nuovo album di Le Vibrazioni sta per arrivare. Il gruppo è tra i concorrenti della prossima edizione del Festival di Sanremo, nella quale si festeggerà la reunion già consacrata nel giorno del grande concerto ai Magazzini Generali di Milano. Il brano scelto per la gara a Sanremo 2018 è Così sbagliato, ma il gruppo ha voluto dare qualche anticipazione anche sul disco che uscirà contestualmente alla loro presenza sul palco del Teatro ...

Svelata la tracklist della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso - con Liam Payne e Rita Ora anche Dua Lipa - Sia e Jessie J : Annunciata la tracklist completa della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, capitolo finale della saga di E. L. James, in arrivo al cinema dall'8 febbraio 2018. Dopo l'annuncio della collaborazione di Liam Payne e Rita Ora in For You, sono state rese note le altre tracce che fanno parte della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, disponibile dal 9 febbraio, mentre il pre-order sarà attivo a partire da questo venerdì 12 ...

Svelata la tracklist di 2640 - il nuovo album di Francesca Michielin in arrivo a gennaio : L'attesissimo nuovo album di Francesca Michielin arriverà sul mercato discografico il prossimo 12 gennaio. Dopo l'annuncio del nome del disco, 2640, Francesca Michielin ha rivelato oggi mercoledì 20 dicembre la tracklist ufficiale dell'album. Il nuovo album di Francesca Michielin è prodotto da Michele Canova e conterrà 13 nuovi inediti, insieme ai singoli Vulcano e Io non abito al mare, già in rotazione radiofonica da settimane. 2640 è il ...