Studente accoltella l'insegnante perché infastidito dall'interrogazione Video : Oggi, verso le ore 12.00, uno Studente di diciassette anni ha ferito con un coltello la sua professoressa, durante la lezione che si stava tenendo presso l'istituto tecnico commerciale Bachelet - Majorano, situato nel comune di Santa Maria a Vico. Il ragazzo ha impugnato l'arma da taglio e ha sfregiato l'insegnante , colpevole - secondo lui - di averlo chiamato per un'interrogazione. La donna, oltre al forte choc, ha riportato una ferita alla ...

