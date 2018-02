Studente accoltella l' insegnante perché infastidito dall' interrogazione

: - PizzoEster : - wibarby : Choc in Campania, studente accoltella la prof in per un'interrogazione - Antoniofabbri5 : Choc in Campania, studente accoltella la prof in per un'interrogazione - 85sanna : RT @SkyTG24: Accoltella la prof durante una lezione: studente fermato nel Casertano - GardiniGiorgio : Povero #SUD questo studente è feccia, spero marcisca in #carcere , da processare come un adulto. #Napoli #studente… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Oggi, verso le ore 12.00, unodi diciassette anni ha ferito con un coltello la sua professoressa, durante la lezione che si stava tenendo presso l'istituto tecnico commerciale Bachelet - Majorano, situato nel comune di Santa Maria a Vico. Il ragazzo ha impugnato l'arma da taglio e ha sfregiato l', colpevole - secondo lui - di averlo chiamato per un'. La donna, oltre al forte choc, ha riportato una ferita alla parte sinistra del volto, ricucita presso la struttura ospedaliera di Maddaloni, dove é stata prontamente trasportata. La paziente immediatamente soccorsa dai medici VIDEO, per buona sorte non rischia la vita, ma è stata sottoposta a un delicato intervento di ricostruzione. I dottori hanno dichiarato una prognosi di quindici giorni. Il diciassettenne invece è stato bloccato e ora è in stato di fermo. I fatti che avrebbero scatenato la ...