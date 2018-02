: Strelitzia: fiore, sua coltivazione e prezzo - naturaeambiente : Strelitzia: fiore, sua coltivazione e prezzo -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di giovedì 1 febbraio 2018), la pianta perfetta per chi è in cerca di una di quelle abbastanza facili da coltivare e che riescono a resistere in situazioni anche diverse da quella di origine.è il nome scientifico, vedremo che questa pianta nel tempo si è guadagnata anche qualche nomignolo simpatico, prevedibile vista la forma bizzarra dei suoi fiori. La troviamo sia a forma di cespuglio, alto massimo un metro o poco più, sia a forma di albero. (altro…), suaIdee Green.