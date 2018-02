Strappo nei Dem Sicilia | in quattro vanno via e nasce ' partigiani Pd'

Sollevamento pesi - Mondiali 2017 : prima medaglia azzurra! Mirko Zanni conquista il bronzo nello Strappo nei 69 kg : Arriva la prima medaglia azzurra ai Mondiali di Sollevamento pesi, in corso di svolgimento ad Anaheim, in California. Il giovanissimo Mirko Zanni, reduce dal successo agli Europei Junior di Durazzo, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 69 kg nella specialità dello strappo. L’azzurro è riuscito a sollevare 144 kg al secondo tentativo, salendo così sul terzo gradino del podio. Meglio di lui solo il coreano Won Jeongsik con 148 kg e ...