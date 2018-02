Stilista impiccata | disposta nuova autopsia in incidente probatorio

Stilista impiccata - nuova autopsia : salma sarà riesumata : sarà effettuata una nuova autopsia, con la formula dell'incidente probatorio, sul cadavere di Carlotta Benusiglio, la Stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza ...

Stilista impiccata a Milano : non è suicidio - la Procura indaga per omicidio Video : Punto e a capo, ripartono le indagini sulla morte della Stilista 37enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa, ad un albero di un parchetto in piazza Napoli a Milano, il 31 maggio 2016. Nelle mire del Pubblico Ministero Gianfranco Gallo c'è il fidanzato di Carlotta, Marco Venturi, 41 anni che ora è indagato per omicidio volontario aggravato, dopo esserlo stato per istigazione al suicidio. Eppure dopo sei mesi di indagini, la ...

