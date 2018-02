Startup | nuova riunione al distretto Fintech di Milano con Mef e istituzioni

L'Italia ha una nuova Startup politica. Qual è il programma di '10 volte meglio' : L'obiettivo è quello di creare una Fintech Valley in Italia. Non solo per le startup ma per tutto ciò che ruota attorno all'economia del futuro ed alla blockchain. Servirsi, per esempio, della blockchain e del Bitcoin per rendere trasparente tutta la pubblica amministrazione. Stanno preparando tra l'altro una proposta di ...

