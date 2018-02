Stadio Roma Civita | con Zingaretti garantiremo tempi certi

Stadio Roma - Civita : 'Con Zingaretti garantiamo tempi certi' : Non ci possiamo ricordare della sicurezza solamente quando ci sono le sciagure ragiona- va messa in campo una politica, scelte che durano nel tempo'. Secondo obiettivo 'fare in modo che le nuove ...

Roma - stretta sui controlli allo Stadio : A seguito delle tensioni acuite dall’andamento in campionato nella squadra della A.S. Roma, il Questore di Roma Guido Marino ha disposto il rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione presso lo stadio Olimpico. L’obiettivo fissato da una specifica ordinanza di servizio è quello di garantire il legittimo diritto ad esprimere il dissenso, ma senza incorrere in strumentalizzazioni o […] L'articolo Roma, stretta sui controlli ...

Roma - contestazione contro Pallotta : dollari finti con la sua faccia allo Stadio FOTO : Una politica di smantellamento che gli ultras hanno scelto di contestare mettendo in atto una singolare protesta: dollari con la faccia di James Pallotta (FOTO Twitter) sono stati distribuiti all'...

Roma - incontro con Goldman e Credito Sportivo per il finanziamento dello Stadio : Nuovo stadio Roma, incontro tra i giallorossi, Goldman Sachs e Credito Sportivo per proseguire nei lavori verso il nuovo stadio di Tor di Valle. L'articolo Roma, incontro con Goldman e Credito Sportivo per il finanziamento dello stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio Roma - ecco chi sono Jim Napoli e Nick Lillo : gli italoamericani esperti di leasing immobiliare : 'Il complesso intorno all'impianto sarà uno dei centri più importanti al mondo per il commercio, per il settore Food & Beverage e per l'intrattenimento . Un posto così non è mai stato realizzato' .

Pallotta lancia la sua Roma : “lo Stadio per diventare un brand globale! Avremo nuove tecnologie contro i teppisti” : “Non puoi diventare un brand globale se non possiedi uno stadio di proprieta’. Vogliamo diventare la seconda squadra di tutti”. E’ questa l’ambizione di James Pallotta, presidente della Roma ospite oggi a Londra del convegno “Leaders in Sport”. “Ci sono tre miliardi di tifosi di calcio nel mondo e vorrei che l’1% avesse la Roma come sua seconda squadra preferita, per tutte le cose che ...

Roma - Pallotta : “Non puoi essere brand globale senza Stadio di proprietà” : Il presidente della Roma James Pallotta è intervento in occasione del convegno “Leaders in Sport – Meet Innovation” dove ha avuto la possibilità di parlare di diversi temi, a partire dal nuovo stadio, progetto che sta a cuore a gran parte del tifo giallorosso. Il patron della formazione capitolina ci ha tenuto a sottolineare quanto […] L'articolo Roma, Pallotta: “Non puoi essere brand globale senza stadio di ...

Pallotta : 'Roma - tutti vogliono lo Stadio tranne i tifosi laziali. Odiavo il calcio. Perché in Italia non arrestano gli ultrà?' : Ci sono tre miliardi di tifosi di calcio nel mondo e io vorrei che l'1% avesse la Roma come sue secondo team preferito, per tutte le cose che facciamo. Questo vorrebbe dire avere 30 milioni di fans e ...

Roma - Pallotta : 'Non si può essere marchio globale senza Stadio' : ... non c'è bisogno di inserire le ultimissime novità hi-tech se non richieste', ha spiegato il numero uno giallorosso che ha parlato anche di sicurezza nel mondo del calcio e del tema del sistema di ...

Calciomercato Roma - James Pallotta : 'Brand mondiale con nuovo Stadio di proprietà. Sono pazzo per il calcio' : Queste le sue dichiarazioni sullo stadio della Roma: "Non si può essere un marchio globale senza lo stadio di proprietà. Vogliamo essere la seconda squadra preferita di tutti. Tutti a Roma vogliono ...

Cosa succede se vai allo Stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve? Il VIDEO shock dell’esperimento : La web star Giacomo Carolei, seguito da oltre 110 mila follower su Facebook, lo scorso sabato 6 gennaio ha realizzato un VIDEO per documentare Cosa succede se ti presenti allo stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve. Il VIDEO in poche ore ha superato le 120mila visualizzazioni ma l’ira e le minacce di alcuni pseudo tifosi fotografa una situazione davvero preoccupante. “Da alcune settimane – dichiara Carolei – sto realizzando un ...

Incidente stradale/ Roma - scontro in Galleria Giovanni XXIII : traffico tilt verso lo Stadio (oggi 11 gennaio) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 11 gennaio 2018: Roma, scontro in Galleria Giovanni XXIII, chiusi gli accessi e traffico bloccato nel centro della Capitale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:31:00 GMT)

Roma a Londra tra Stadio - sponsor e mercato : Darmian nel mirino : sponsor, stadio, mercato e dinamiche di squadra: da oggi, a Londra, la dirigenza della Roma al completo - il presidente Pallotta arriverà domani - parlerà di tutto. Oggi sarà una giornata dedicata ...