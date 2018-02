Spreco | ogni anno nella spazzatura 85 Kg di cibo per famiglia | pari allo 0 | 6% del PIL

Spreco alimentare : ogni giorno in pattumiera 100 gr di cibo a testa - 250 euro l’anno : I Diari di Famiglia dello Spreco hanno rilevato che ogni giorno in pattumiera finiscono 100 grammi di cibo a testa: una quota che moltiplicata per 365 giorni all’anno porta a 36,92 kg di alimenti, per un costo di 250 euro all’anno. Per una settimana, sotto il coordinamento di Claudia Giordano, ricercatrice dell’Universita` di Bologna, si è preso nota del cibo gettato, della tipologia e delle cause che hanno determinato lo ...