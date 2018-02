Speleologi del Cnsas Fvg in missione in Cina

Piano Battaglia (PA) : in servizio tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e Speleologico : tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) in servizio a Piano Battaglia fin da domani, 31 dicembre, grazie alla firma della convenzione con la Città metropolitana di Palermo per l’attività di soccorso sanitario nel periodo di innevamento. Per tutte le domeniche e le festività nella località madonita sarà garantita la presenza delle squadre medicalizzate per assistere e soccorrere le centinaia di gitanti che la affollano. ...