Speed skating | Nicola Tumolero | “Ho grande fiducia per le Olimpiadi L’Italia ha tante

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. La mass start può colorarsi d’azzurro mentre Tumolero e Ghiotto… : Dal 9 al 25 febbraio prenderanno il via i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia dello Speed skating punta a farsi valere sul ghiaccio coreano. I brillanti risultati ottenuti negli Europei di Kolomna (Russia), oltre che ai riscontri in Coppa del Mondo, fanno ben sperare in vista dell’appuntamento clou della stagione. CONVOCATI Speed skating ALLE Olimpiadi Invernali DI PyeongChang Uomini: Riccardo Bugari, Davide Ghiotto, Andrea ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Olga Graf rifiuta i Giochi per solidarietà con gli esclusi per doping : A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 lo Speed Skating perde una delle sue protagoniste più accreditate, la russa Olga Graf. Il motivo è sempre lo stesso, il doping. Attenzione, però, perché in questo caso non c’è nessuna positività. La 34 enne ha deciso di autoescludersi, rifiutando l’invito del CIO, per solidarietà con i tanti colleghi che invece sono stati esclusi per il caso di doping di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Olanda. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere. Lo Speed skating può regalare la top5 : Quattro anni fa, la nazionale dei Paesi Bassi realizzava a Sochi 2014 un’edizione olimpica da record: ventiquattro medaglie di cui otto d’oro, con un inaspettato quinto posto nel medagliere finale. Per ripetersi ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, la spedizione olandese punterà ancora una volta sul suo sport faro, lo speed skating, che ha regalato agli Oranje ben 105 medaglie sulle 110 vinte nella storia delle Olimpiadi ...

Speed skating - Coppa del Mondo junior : poker di successi per l’Italia a Innsbruck. Francesco Betti sugli scudi : E’ un’Italia affamata di successi quella junior nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Innsbruck (Austria). La nazionale guidata da Enrico Fabris e Matteo Rigoni dopo le tre vittorie di ieri, ha arricchito con altri quattro sigilli il cospicuo bottino di questa campagna austriaca. Protagonisti di questo day-2 sono stati Jeffrey Rosanelli e Francesco Betti: il primo, dopo aver centrato il bersaglio grosso nei 1000 metri di sabato, ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nello Speed skating. Gli indelebili fasti di Torino 2006 : 12 anni. Tanto è passato da quelle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 che per lo speed skating azzurro furono quelle del trionfo, del mai visto e del mai immaginato. L’Italia, Paese che guardava Olanda, Norvegia e Stati Uniti dal buco della serratura, in quell’edizione si scoprì “Principessa” e non più “Cenerentola”. L’urlo del pubblico ad accompagnare i pattini veloci degli azzurri è un ricordo ...

Francesca Lollobrigida - la scheda e il palmares – Speed skating- Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida Data di nascita: 7 febbraio 1991 Luogo di nascita: Frascati Specialità: Speed skating palmares: oro nella mass start agli Europei 2018; 9 podi in Coppa del Mondo con 2 vittorie a Salt Lake City nel 2017 ed Heerenveen nel 2014, due volte quarta nei Mondiali su singole distanze (2016-2017) nella mass start ed 8 titoli nazionali. 9 volte campionessa del mondo nella pattinaggio a rotelle. Partecipazioni alle Olimpiadi: ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Ben 9 azzurri presenti : Dal 9 al 25 febbraio prenderanno il via i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 e l’Italia dello Speed skating punta a farsi valere sul ghiaccio coreano. I brillanti risultati ottenuti nella rassegna europea di Kolomna (Russia), oltre che ai riscontri in Coppa del Mondo, fanno ben sperare in vista dell’appuntamento clou della stagione. Nell’elenco dei convocati sorprese non ce ne sono in quanto sono quelli che un ...

Speed skating - Coppa del Mondo Erfurt 2018 : Nicola Tumolero - la punta di diamante dell'Italia in Germania pensando a PyeongChang : Del resto, aver messo dietro atleti del calibro del canadese, primatista del Mondo, Ted-Jan Bloemen e la coppia tedesca formata da Patrick Beckert e Moritz Geisreite ha un peso importante per quel ...

Speed skating - Coppa del Mondo Erfurt 2018 : Nicola Tumolero - la punta di diamante in Germania pensando a PyeongChang : Il ghiaccio continentale di Kolomna (Russia) lo aveva detto con forza e la tappa di Coppa del Mondo di Erfurt (Germania) lo ha ribadito. L’Italia dello Speed skating ha un’atleta su cui poter puntare. Il suo nome è Nicola Tumolero. In Russia, quell’oro nei 5000 metri era stato accolto con soddisfazione, cosciente però delle grandi assenze di skater di spicco del panorama europeo. Ebbene, sull’anello teutonico, a parte ...

Speed skating - Coppa del Mondo Erfurt 2018 : pochi lampi azzurri. Lollobrigida e Bettrone in evidenza : Giornata senza troppi sussulti per i colori azzurri l’ultima disputata ad Erfurt (Germania), valida per la Coppa del Mondo di Speed Skating 2017-2018, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (9-25 febbraio). Nei 3000 metri femminili (Divisione A) Francesca Lollobrigida si è classificata al 12esimo posto con il crono di 4’12″73 nella gara in cui ha prevalso la canadese Ivanie Blondin con il crono di ...

Speed skating - Coppa del Mondo Erfurt 2018 : Nicola Tumolero illumina la giornata dell’Italia : Si è conclusa la seconda giornata di Coppa del Mondo di Speed skating a Erfurt, in Germania: grande gioia per i colori azzurri con il secondo posto di Nicola Tumolero nei 5000 metri maschili. Andiamo a scoprire tutti i risultati degli italiani impegnati quest’oggi sul ghiaccio tedesco. Partiamo proprio dai 5000 metri maschili: Nicola Tumolero ha chiuso in 6’16?11, a 1?45 dal vincitore, il norvegese Sverre Lunde Pedersen. Completa il podio ...

Speed skating - Coppa del Mondo Erfurt 2018 : Nicola Tumolero secondo nei 5000 metri maschili. Lo batte solo Pedersen : Un lampo azzurro ad Erfurt: è Nicola Tumolero, che nella tappa tedesca della Coppa del Mondo di Speed skating ha centrato il secondo posto nella Division A sui 5000 metri. L’azzurro ha chiuso in 6’16″11, a 1″45 dal vincitore, il norvegese Sverre Lunde Pedersen. Chiude il podio il canadese Ted-Jan Bloemen, ad 1″00 dall’azzurro. Andrea Giovannini si è piazzato 11°, a 10″28 dal vincitore, mentre Davide ...

Speed skating - Coppa del Mondo Erfurt 2018 : discrete le prove degli azzurri nella prima giornata di gare : La Coppa del Mondo di Speed Skating fa tappa ad Erfurt, in Germania, ultima prova prima delle Olimpiadi di PyeongChang: oggi si sono disputati i 500 metri maschili e femminili, i 1000 metri femminili ed i 1500 metri maschili. Nel complesso discrete le prestazioni degli azzurri impegnati. Nei 500 metri femminili si impone la ceca Karolina Erbanova, con 37.82, precedendo di 0.10 l’austriaca Vanessa Herzog e di 0.28 la ceca Angelina Golikova. ...

Speed skating - Coppa del Mondo Erfurt 2018 : ultima prova prima di PyeongChang. L’Italia vuol stupire ancora in Germania : Da domani al 21 gennaio l’anello di ghiaccio di Erfurt (Germania) sarà l’ultimo banco di prova per gli atleti dello Speed skating prima dell’appuntamento a Cinque Cerchi di PyeongChang (9-25 febbraio). Pertanto, la tappa tedesca di Coppa del Mondo sarà da valutare anche in questa chiave visto che la preparazione degli atleti sarà tutta indirizzata all’evento olimpico. L’Italia si presenta coi soliti noti ma anche ...