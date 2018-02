Sorrento - non riesce ad accendere l'auto che sta per rubare e chiama un carro attrezzi : arrestato : A smascherare il furto i carabinieri che hanno eseguito un ordine di arresto ai domiciliari per furto aggravato e falsità materiale. L'uomo sperava di farsela portare a casa da Meta fino a Castellammare

