Sony condivide nuovi artwork di God of War attraverso un minigioco su Facebook

(Di giovedì 1 febbraio 2018) Tra le uscite di maggior peso di quest'anno, va menzionata quella di God of War per PlayStation 4. L'attesissimo nuovo episodio della saga arriverà il prossimo 20 aprile (anche in varie edizioni), e, con l'avvicinarsi del rilascio,e Santa Monica Studio lanciano una curiosa iniziativa.Infatti, come segnala Dualshockers, cliccando su questo URL, avrete la possibilità di completare una sorta di avventura testuale vecchio stile su. Una volta terminato ilsbloccherete una serie diin alta risoluzione dedicati al nuovo God of War.Le immagini che otterrete ci mostrano i protagonisti dell'avventura e alcuni dei nemici che incontreremo. Se non volete procedere al, vi proponiamo qui di seguito gli:Read more…