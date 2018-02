Sono tornato | al cinema quel Mussolini è un divo Recensione

‘ Sono tornato’ - Frank Matano : “Il saluto romano è reato? Dipende da quanto lungo è il braccio” : Frank Matano , l’attore che recita il ruolo del giornalista in “Sono tornato“, il film di Luca Miniero (nella sale dall’1 febbraio) con Massimo Popolizio nei panni di Benito Mussolini che ‘magicamente’ piomba, attraverso la Porta Alchemica di Piazza Vittorio, nella Roma del 2018, scherza sul tema dell’apologia di fascismo. Ospite del fattoquotidiano.it risponde a una domanda del giornalista Davide Turrini, ...

Sono tornato - il “ritorno” di Benito Mussolini al tempo di migranti e tv del dolore è una commedia corrosiva da non perdere : Lascia stare i santi, ma gioca pure con Mussolini . Finalmente il cinema italiano infrange un tabù decennale. Sono Tornato , il nuovo film di Luca Miniero, pone al centro della scena il ritorno surreale e grottesco del Duce mescolandolo agli umori politici dell’oggi. Aprile 2017, Roma, quartiere Esquilino. Dopo essere caduto dal cielo come un meteorite, Mussolini riemerge da dietro una lapide antica. Prima una mano, poi i lembi di una divisa ...

Sono tornato - film al cinema : recensione e curiosità : Sono tornato è uno dei film al cinema in uscita giovedì 1 febbraio 2018. Questo film è il remake italiano del successo tedesco Lui è tornato (Hitler). A tornare misteriosamente in vita è Benito Mussolini, interpretato da Massimo Popolizio, affiancato da Frank Matano nel ruolo di Andrea Canaletti. La regia è di Luca Miniero che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot). Di seguito ecco trama, ...

