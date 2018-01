Social e genitori | confronto a Racalmuto

Sociale " Foligno - al via il corso sull'essere genitori oggi : Il percorso promosso dal Cesvol insieme all'associazione "Liberi di Essere". Primo appuntamento martedì 23 gennaio (UNWEB) Perugia, Prende il via martedì 23 gennaio il primo dei dieci incontri sull'...

La figlia disabile muore di stenti - indagati i genitori che avevano rifiutato l'assistenza Sociale : La Procura di Bari ha aperto un'indagine per abbandono di persona incapace aggravato dalla morte con riferimento al decesso, probabilmente di stenti, di una 31enne disabile di Polignano a Mare (Bari). La morte risale al 6 gennaio scorso. Sono stati i genitori, ora indagati, a chiamare i Carabinieri dopo aver trovato la loro figlia senza vita in casa. Investigatori e sanitari hanno verificato nell'appartamento le assai precarie condizioni ...

Vietato postare scatti dei figli sui Social - per i genitori multe da capogiro : Arriva un'importante misura a tutela dei minori. Grazie ad una provvedimento emesso il ventitré dicembre dell'anno appena trascorso dal tribunale di Roma, infatti, adesso i genitori che decideranno di pubblicare le foto dei figli minorenni sui social network rischiano di essere sanzionati. Papà e mamma internauti che faranno un uso improprio degli scatti della propria prole, esponendola a potenziali pericoli potranno ricevere salatissime multe, ...

Aurora Ramazzotti compie 21 anni : sui Social le dediche bellissime dei genitori : Aurora Ramazzotti ha compiuto gli anni e sui social sono apparse le dediche dei suoi genitori famosi, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La ragazza ha spento 21 candeline e organizzato una festa ...

Taranto - rischio polveri Ilva sul quartiere Tamburi : scuole chiuse per la quarta volta in un mese. Rabbia dei genitori sui Social : Saranno chiuse per altri due giorni le scuole del quartiere Tamburi di Taranto a causa delle polveri dell’Ilva. Il 27 e 28 novembre sono stati classificati come ‘wind days’, i giorni in cui il vento soffia da nord-nordovest e il minerale usato nella produzione dell’acciaio può raggiungere il rione più vicino al siderurgico. Diventano così quattro in un mese i giorni di chiusura delle scuole disposti dal sindaco Rinaldo ...