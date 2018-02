Smog | Commissione Ue | ultimatum prorogato fino a venerdì

: Smog, inquinamento ancora troppo elevato in Italia. L'ultimatum della Commissione Europea - Pietro_Bruno_ : Smog, inquinamento ancora troppo elevato in Italia. L'ultimatum della Commissione Europea - Pietro_Bruno_ : RT @wwwmeteoit: #Smog: ecco l'elenco delle città più inquinate d'italia - TuttoQuaNews : RT @wwwmeteoit: #Smog: ecco l'elenco delle città più inquinate d'italia - PePPeS_10 : RT @wwwmeteoit: #Smog: ecco l'elenco delle città più inquinate d'italia - wwwmeteoit : #Smog: ecco l'elenco delle città più inquinate d'italia -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2018) “Agli Stati abbiamo dato qualche giorno in più,prossimo. Avranno così a disposizione tutta la prossima settimana. Questo è stato chiarito ieri dal collegio dellaeuropea“: lo ha spiegato il portavoce dellaAmbiente Ue, Enrico Brivio, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in riferimento alle misure che gli Stati membri devono attuare per migliorare la qualità dell’aria. “Lunedì scorso c’è stata una riunione con 9 Paesi membri: Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Romania, Repubblica Ceca, Solavacchia e Regno Unito. Al centro resta il grosso problema delle polveri sottili e del biossido di azoto. In tutti questi Paesi vengono sforati i livelli di sicurezza per i cittadini. Questi limiti dovevano essere rispettati per le polveri già dal 2005 e per il biossido di azoto ...