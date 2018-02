Slittino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia

: RT @OA_Sport: #PyeongChang2018 L'Italia dello slittino ai raggi X. Dominik Fischnaller la punta, Nagler/Malleier per sorprendere! https://t… - intersportIT : RT @OA_Sport: #PyeongChang2018 L'Italia dello slittino ai raggi X. Dominik Fischnaller la punta, Nagler/Malleier per sorprendere! https://t… - zazoomblog : Slittino Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: i convocati dell’Italia ai raggi X - #Slittino #Olimpiadi… - OA_Sport : #PyeongChang2018 L'Italia dello slittino ai raggi X. Dominik Fischnaller la punta, Nagler/Malleier per sorprendere! - claudiog70a2013 : Chi è Sandra Robatscher, la nostra speranza olimpica nello slittino femminile - AnsaTrentinoAA : Olimpiadi, 57 gli atleti dal Tn Aa - L'intera squadra di slittino è altoatesina -

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2018) L’Italia sbarca acon una intenzione nitida e chiara: cancellare dalla memoria Sochi 2014. L’edizione russa dei Giochi Olimpici di quattro anni fa, infatti, si chiuse con appena 8 medaglie per i nostri colori (2 argenti e 6 bronzi) e con la netta sensazione che si dovesse assolutamente voltare pagina. Uno sport nel quale i nostri atleti hanno messo in pratica questo dettame è, senza alcun ombra di dubbio, lo. Dopo anni gloriosi grazie all’immenso Armin Zoeggeler (capace di vincere ben sei allori olimpici, dei quali due del metallo più prezioso) la squadra italiana ha saputo scegliere i giovani giusti e li ha fatti emergere, senza far loro bruciare le tappe, ma per presentarli a questa edizione sud-coreana pronti per poter esprimere il loro meglio. Diversi tra loro hanno già mosso i primi passi proprio a Sochi, seppur in giovanissima età ma, come si ...