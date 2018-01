Siria | Putin-Erdogan | soddisfatti per esito Congresso Sochi

Siria - Putin e Erdogan soddisfatti per esito Congresso Sochi : ... ..., , sottolineando l'importanza dell'attuazione degli accordi raggiunti, che mirano al progresso effettivo della soluzione politica Siriana basata sulla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza ...

Netanyahu discuterà con Putin il coordinamento tra militari russi e israeliani in Siria - : "Domani andrò a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Discuterò i vari eventi nella regione, il consolidamento del coordinamento della sicurezza tra l'esercito israeliano e le ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Putin sibillino : "so chi ha colpito le basi russe in Siria e non è la Turchia" : TERZA GUERRA MONDIALE: Vladimir Putin si è detto certo che a colpire le basi russe in Siria una settimana fa non sia stata la Turchia ma qualcuno che vuole rompere quell'asse. Trump avvisato(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 01:50:00 GMT)

Putin si gioca la presidenza in Siria : Il presidente russo sperava che l'elezione di Donald Trump gli avrebbe permesso di resuscitare una sorta di divisione a due del mondo, ma le inchieste americane sull'ingerenza russa nella campagna ...

Nel conflitto Siriano si gioca anche il futuro di Putin : Il presidente russo contava di presentarsi come l’uomo che ha messo fine a sette anni di guerra in Siria e invece è intrappolato tra gli iraniani e i turchi. Leggi

Putin : partecipanti a processo di pace Siriano non devono usare terroristi per propri fini - : "È importante che tutti i partecipanti al processo di pace della Siria non abbiano la tentazione di utilizzare vari gruppi terroristici, milizie e radicali per raggiungere i loro obiettivi politici ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Trump non segue Putin : truppe Usa restano in Siria : TERZA GUERRA MONDIALE, ultime notizie di oggi 12 dicembre 2017: Corea del nord, Kim Jong-un tentato da un attacco con armi batteriologiche. I nodi per Trump e Israele(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 08:21:00 GMT)

La Ue : Gerusalemme è anche palestinese. Putin in Siria avvia il ritiro delle truppe : Mogherini è stata però molto netta nel "condannare tutti gli attacchi contro gli ebrei, ovunque nel mondo, compreso in Europa, contro Israele e i suoi cittadini", riferendosi anche all'ondata di ...

Putin annuncia il ritiro delle truppe russe dalla Siria : missione compiuta : La campagna elettorale di Vladimir Putin inizia in Medio Oriente, là dove si chiude la campagna militare in Siria. dalla base aerea russa di Hmeymim, nella provincia di Latakia, dopo due anni di ...

Putin in Siria incontra Assad e annuncia il ritiro delle truppe russe - : Mosca ritira il suo contingente militare dal Paese. "L'Isis è stato sconfitto, create le basi per una soluzione politica con l'Onu" ha detto il capo del Cremlino durante la visita alla base di Hmeimim. I primi 25 aerei sono già rientrati in patria

Putin ordina ritiro truppe russe da Siria : In Siria, ha detto Putin, ci sono ora le condizioni per una riconciliazione politica sotto l'egida delle Nazioni Unite , mentre i profughi stanno facendo ritorno nel Paese. Il Centro russo per la ...

