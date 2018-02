Sicilia | Presidente Ars | e ora si chieda scusa a Patrizia Monterosso

Agrigento - 6 anni all'ex presidente di Legambiente Sicilia Fontana per i due bimbi morti sui vulcanelli : La notizia non è di quelle che càpitano tutti i giorni: l'ex presidente di Legambiente Sicilia, Domenico 'Mimmo' Fontana, è stato condannato a 6 anni di reclusione per la morte dei piccoli Carmelo e ...

Forza Italia - la giudice al posto dell’ex tronista : in Sicilia candidata la compagna di Armao - vice presidente della Regione : L’ex tronista deve farsi da parte, al suo posto ad Agrigento ci deve essere il giudice. Tra i candidati di Forza Italia in Sicilia spunta Giusi Bartolozzi, magistrato e compagna del vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao. Sarà lei la capolista nel collegio di Agrigento nel listino di Forza Italia. Ylenia Citino, ex tronista di Uomini e Donne, deve farsi da parte e chissà dove verrà ripescata, magari innescando un valzer di ...

Confartigianato Sicilia Giuseppe Pezzati è il nuovo presidente regionale : La Sicilia deve sempre guardare il proprio stato per migliorarsi, pensando allo sviluppo delle infrastrutture e a tutto ciò che muove l'economia e il benessere sociale. Occorre eliminare i disagi ...

Confartigianato Sicilia - Pezzati eletto nuovo presidente : Durante i lavori della mattinata, l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao aveva annunciato l'intento di creare un polo finanziario unico in Sicilia concentrando Irfis, Crias e Ircac. 'Pur ...

Sicilia : presidente Ars - stop a maxi infornata collaboratori : Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - "stop alla maxi-infornata di collaboratori nei gruppi parlamentari dell’Ars". È il diktat del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, rispetto alla norma che consente ai gruppi di firmare contratti di collaborazione subordinata (D6) in aggiu

Chimento nuova presidente di BCSicilia di Alia : L'assemblea degli iscritti alla BCsicilia di Alia ha eletto presidente Elisabetta Chimento. In programma la giornata di studi su "età del bronzo"

Sicilia : Figuccia (Udc) - Miccichè non può essere presidente Ars e coordinatore Fi : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Non si può criticare, giustamente, il presidente del Senato che mantenendo la funzione si trova pure a fare il leader del suo movimento politico e contemporaneamente far finta di nulla su Gianfranco Miccichè eletto presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, mentre

Caos centrodestra in Sicilia - Figuccia (assessore Udc) : 'Errore Miccichè presidente Ars' : So solo che serve compattezza, buon senso e lealta' politica se si vogliono raggiungere i traguardi e gli obiettivi di cui la Sicilia ha bisogno. Non lavoriamo per il re di Prussia ma per il bene ...

Beni culturali in Sicilia : il Sadirs chiede un incontro al presidente della Regione : Incertezza delle apertura dei siti culturali in Sicilia e carenza di personale di ruolo: sono gli argomenti che il Sindacato autonomo dei dipendenti regionali affrontano in una lettera inviata al ...

Sicilia - i Giovani Democratici contro il Pd : “Hanno votato Micciché presidente dell’Ars. Proviamo vergogna” : Una nota firmata da 21 dirigenti dei Giovani Democratici per attaccare i parlamentari Siciliani del Pd. Il motivo? L’elezione di Gianfranco Micciché a presidente dell’Assemblea regionale Siciliana. Un’elezione che non sarebbe stata possibile senza il provvidenziale voto di alcuni consiglieri regionali di centrosinistra: Nicola D’Agostino e Edmondo Tamajo di Sicilia Futura e, quattro esponenti del Pd di area renziana. La ...

