Sicilia | peculato | assolta ex segretario generale Regione Monterosso

Sicilia - l’ex pm Ingroia indagato per peculato : “Da società regionale compensi non dovuti” : Una nuova indagine per peculato. Nel registro degli indagati della procura di Palermo il nome di un ex magistrato che dello stesso ufficio inquirente è stato procuratore aggiunto: quello di Antonio Ingroia. Dopo l’inchiesta dello scorso marzo, ancora in corso ache davanti alla Corte dei conti, l’ex pm – che dal 2013 a capo di Sicilia e-servizi, poi rinominata Sicilia digitale spa, società che gestisce la piattaforma informatica ...

Sicilia : ex pm Ingroia di nuovo indagato per peculato : Palermo, 19 dic. (AdnKronos) - L'ex pm di Palermo Antonio Ingroia è di nuovo indagato per peculato. La Procura di Palermo lo ha iscritto nel registro degli indagati in seguito alla segnalazione della Ragioneria generale della Regione Siciliana, sulle retribuzioni ottenute dall'ex magistrato del 2017