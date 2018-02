Short track | Olimpiadi Invernali | tutte le medaglie vinte dall’Italia nella storia Un

Short track - Arianna Fontana : “Ho sempre la stessa fame di vittoria. La sconfitta mi ha aiutato a migliorare” : Portabandiera della spedizione italiana alle prossime Olimpiadi Invernali di PyeongChang (9-25 febbraio 2018) e faro della squadra di Short track. Arianna Fontana si racconta in una lunga intervista concessa a Famiglia Cristiana su quel che è il suo modo di competere, trovare le motivazioni e massimizzare i propri risultati non perdendo mai di vista il suo prossimo obiettivo a Cinque Cerchi. “Ho sempre visto la sconfitta come un passo per ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Corea del Sud e il fattore casalingo. Speranze di podio e l’obiettivo per il medagliere. Short track l’arma in più : Assente dal medagliere delle Olimpiadi Invernali fino al 1992, la Corea del Sud (o, più correttamente, la Repubblica di Corea), ha vissuto una forte crescita nelle discipline della neve e – soprattutto del ghiaccio – tanto da raggiungere il quinto posto del medagliere a Vancouver 2010, con un totale record di quattordici medaglie, di cui sei d’oro. In calo a Sochi 2014 (quattordicesima con tre ori ed otto podi complessivi), la ...

Martina Valcepina Data di nascita: 4 Giugno 1992 Luogo di nascita: Sondalo Specialità: Short Track

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia! Arianna Fontana e Martina Valcepina le punte - 5 donne e 2 uomini : Kenan Gouadec, CT della Nazionale Italiana di Short track, ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. Sono sette i posti a disposizione: cinque al femminile e due al maschile. Questi gli azzurri che vedremo sul ghiaccio sudcoreano. Arianna Fontana Martina Valcepina Cecilia Maffei Lucia Peretti Cynthia Mascitto Tommaso Dotti Yuri Confortola Nessuna grande sorpresa ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Sarà una battaglia intercontinentale : Dal 9 al 25 febbraio si terranno le Olimpiadi di PyeongChang 2018 Tra le specialità del programma a Cinque Cerchi c’è lo Short track e si prospetta un grandissimo spettacolo nelle gare coreane. Una vera e proprio battaglia intercontinentale, con anche una punta d’azzurro. Andiamo a vedere quali possono essere i “personaggi da medaglia” DONNE Choi Min Jeong E’ assolutamente la pattinatrice più forte del mondo, come ...

Short track - Europei 2018 : Fontana-Valcepina - la coppia d’oro che fa sognare l’Italia : Arianna Fontana e Martina Valcepina, la coppia azzurra che fa sognare in vista delle Olimpiadi. Sono stati degli Europei semplicemente stellari per la nazionale italiana di Short Track, che al femminile ha monopolizzato il gradino più alto del podio e ha fatto intravedere segnali positivi anche al maschile. Un vero e proprio dominio quello dell’Italia tra le donne. Ancora una volta il palcoscenico se lo è preso Arianna Fontana, che ha ...

Short track - Arianna Fontana : “Essere portabandiera mi dà la carica!” : Dopo la vittoria odierna agli Europei di Short track, Arianna Fontana ha esternato tutte le sue emozioni parlando al sito della FISG. L’azzurra, parlando in ottica olimpica, ha rivelato una certa sorpresa per quanto accaduto nella rassegna continentale: “Sono molto felice. Non ero venuta qui a Dresda per vincere a tutti i costi ma per trovare le sensazioni giuste anche in vista delle Olimpiadi. Nonostante qualche problemino di troppo ...

