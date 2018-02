Serie Tv | che cosa guardare a febbraio

Serie A 2018 : perchè spendere poco sul mercato non è un dramma : Calcio italiano e riforme: le prospettive dopo la finestra invernale più "povera" di sempre L'articolo Serie A 2018: perchè spendere poco sul mercato non è un dramma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cairo : «Serie A? Con un terzo bando alcuni pacchetti potrebbero interessare a La7» : bando Serie A La7, Urbano Cairo parla della mancata elezione del presidente della Figc e apre alla possibilità di un interesse di La7 per i diritti tv.

Raiola propone Balotelli in Serie A - le squadre che possono accogliere SuperMario : Mario Balotelli fino al momento è stato protagonista di una stagione veramente importante, SuperMario sta trascinando il Nizza in Francia ma sembra ormai vicino il ritorno nel campionato italiano ed in Serie A. L’agente Raiola ha confermato: “Le possibilità ci sono sempre, lui non ha mai escluso l’Italia“. Sono due le squadre che si sono mosse per la punta, la Sampdoria ed il Sassuolo. Il procuratore nelle ultime ...

Diritti TV : la Serie A 2018/2021 resta in bilico ma si lavora «per fare in modo che Mediaset e Sky possano rientrare in corsa» : Diritti TV Serie A 2018/2021 Mentre il calcio italiano attende di conoscere il nuovo numero uno della Figc dopo la fumata nera di ieri per l'elezione del successore di Carlo Tavecchio (si va verso l'inevitabile commissariamento, con la nomina dell'attuale presidente del Coni Giovanni Malagò), anche la partita dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021 è nel pieno caos. Dopo l'annullamento della prima asta, ...

Serie B - Novara decimato dalle squalifiche : Mantovani - Di Mariano e Ronaldo : ROMA - Sono sette i giocatori squalificati dal Giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della seconda giornata di ritorno del campionato cadetto. Mantovani del Novara è ...

Con la Flat Tax di Berlusconi stipendi da Premier League anche in Serie A : Ma il conto delle minori trattenute Irpef in busta paga lo pagherebbe l'erario.

Cairo : «Copiamo la Premier - è ora che la Serie A diventi autonoma» : Dopo la mancata elezione del presidente federale il numero uno del Torino torna ad evocare la scissione della Serie A dalla Figc.

"Copiamo gli inglesi. È ora che la Serie A diventi autonoma" : Il presidente del Toro: 'Ma le mosse di Tommasi non le ho proprio capite' I club «riformisti» della Serie A si confrontano, discutono, annotano ogni passaggio. E, alla fine, dicono no: con Sibilia non ...

Serie B - l'Unicusano Ternana ha esonerato Sandro Pochesci : Serie B , è finita l'avventura di Sandro Pochesci sulla panchina dell' Unicusano Ternana . Il club dell'Università Niccolò Cusano pareggia in extremis 2-2 grazie al solito Montalto, al suo tredicesimo ...

Calcio femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A. Bonansea che consistenza! Pirone faro dell’Atalanta : L’undicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea: L’esterno della Juventus nella difficile vittoria in trasferta contro il Tavagnacco ha fornito la solita prova di gran qualità e quantità. Il proprio lavoro sulla fascia, suggellato dalla marcatura del ...

Var e arbitri - errori e polemiche/ Serie A - domenica nera : anche con la “moviola” si sbaglia (e tanto) : Var e arbitri, errori e polemiche. Per la Serie A una domenica nera: anche con la “moviola” si sbaglia (e tanto). Le ultime notizie sulle sviste(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 12:46:00 GMT)

Serie B - mister Pochesci : "Unicusano Ternana - conta solo fare punti" : Serie B, l'Unicusano Ternana ha fame di punti. E' un Monday night ma non siamo nell'Nfl, anche se è tempo di Super Bowl e una caschetto questa sera farebbe davvero comodo. Perché la sfida tra ...

Fiorentina - Sanchez può andare in prestito in Serie A : ecco dove : Carlos Sanchez è in uscita dalla Fiorentina e potrebbe andare alla squadra che ieri ha battuto i viola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il colombiano interessa all' Hellas Verona , che avrebbe fatto un sondaggio per il prestito. Rimangono, poi, gli interessi da Spagna e Grecia.