Serie A2 - Hall e Sorokas i migliori giocatori Viticoltori Ponte di gennaio

Serie Tv - novità : Jill Hennessy in City on a Hill pilot di Showtime; Krys Marshall in Supergirl : City on a Hill: Jill Hennessy, Kevin Chapman, Jere Shea e Lauren E. Banks entrano nel cast fisso del pilot Showtime prodotto da Ben Affleck e Matt Damon, creato da Chuck MacLean sulla base di un'idea sviluppata insieme a Affleck. Ambientata a Boston nei primi anni '90, City on a Hill racconterà in modo romanzato il cosiddetto "Miracolo di Boston" quando la città è riuscita a sconfiggere violenza, razzismo e corruzione delle forze dell'ordine. ...

Probabili formazioni/ Udinese Napoli : si ferma Hallfredsson. Ultime novità live e quote (Serie A 14giornata) : Probabili formazioni Udinese Napoli: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano in Serie A, 14giornata.