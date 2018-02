Serie A Zenga | «Amo l' Inter ma sono concentrato al 100% sul Crotone»

Serie A - Crotone. Zenga : 'Totti ha potuto concludere la carriera con la Roma - io fui cacciato dall'Inter' : Una sfida ricca di significato, per quanto la classifica veda Inter e Crotone lottare per obiettivi diametralmente opposti. Sarà speciale soprattutto per Walter Zenga, che adesso allena i calabresi e ...

Serie A Crotone - Zenga : "Cagliari? C'è da sfatare un tabù" : Crotone - A due giorni dalla sfida contro il Cagliari , l'allenatore del Crotone Walter Zenga è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Il Crotone non ha mai vinto in Serie A con il ...

Video/ Milan Crotone (1-0) : highlights e gol. Parla Walter Zenga (Serie A 20^ giornata) : Video Milan Crotone (1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata a San Siro. Leonardo Bonucci trova il primo gol, i rossoneri battono i calabresi e salgono in classifica(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:31:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : "Il mio sogno è allenare l'Inter" : Crotone - Walter Zenga sabato tornerà con il Crotone a San Siro, da avversario del Milan . In conferenza stampa il tecnico ha rievocato i derby del passato quando lui era il portiere dell'Inter: "...

Video/ Crotone Napoli (0-1) : highlights e gol della partita. Zenga contrariato (Serie A 19^ giornata) : Video Crotone Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 19^ giornata della Serie A e giocata tra le mura dello stadio Ezio Scida.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 12:06:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : "Napoli? Sono un ammiratore di Sarri" : Crotone - "Affrontare il Napoli è tanta roba. Per farlo bisogna insistere sul piacere di giocare in Serie A contro la capolista: deve essere per noi un motivo di orgoglio stimolante" . Walter Zenga ...

Serie A - Crotone-Napoli. Zenga : 'Io - tifoso di Sarri. Una gioia giocare gare così' : Un sfida difficile quanto affascinante, Crotone che venerdì sera affronterà allo Scida il Napoli capolista, una gara che l'allenatore rossoblù Walter Zenga presenta così in conferenza stampa. "Bisogna ...

Serie A Crotone - Zenga : "Lazio? Non pensiamo solo a difenderci" : Crotone - "La mia mentalità è giocare ogni gara senza sentirsi inferiori a nessuno. Per me non ci sono big" . Walter Zenga è categorico nello spiegare come il suo Crotone affronterà sabato alle 12.30 ...

Serie A - squalificati Vecino - Suso e Romagnoli. Un turno di stop anche per Zenga : ROMA - Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato 5 giocatori per un turno: Cigarini (Cagliari), Vecino (Inter), Romagnoli e Suso (Milan), Buchel (Verona) . Nessun provvedimento per il difensore ...

Serie A - Giudice Sportivo : una giornata a Suso e Zenga. Ecco tutti gli squalificati : ROMA - Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17ª giornata di Serie A : una giornata di stop all'attaccante del Milan Suso dopo il cartellino rosso rimediato nei minuti finali di Verona-...

Serie A Crotone - Zenga : "E' stato un errore lasciare il Catania" : Così l'ex portiere: 'Abbiamo lavorato bene in settimana portando avanti delle idee diverse e i giocatori mi hanno dato grande disponibilità - spiega a Sky Sport - Non vogliamo rinunciare a Trotta ...

Serie A Crotone - Zenga fa autocritica : "Spesso ho seguito il denaro sbagliando" : Così l'allenatore a fine gara: 'Abbiamo lavorato bene in settimana portando avanti delle idee diverse e i giocatori mi hanno dato grande disponibilità - spiega a Sky Sport - Non vogliamo rinunciare a ...

Serie A 17.esima giornata - contro il Chievo torna alla vittoria il Crotone sotto la guida tecnica di Zenga : Crotone 1 Chievo 0 Marcatori: Budimir 27° Crotone(4-3-3): Cordaz, Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella, Rohden (Aristoteles), Mandragora, Barberis, Trotta (Tonev), Budimir (Simy), Stoian. All. Zenga Chievo(4-3-1-2): Sorrentino, Cacciatore, Dainelli (Hetemaj), Gamberini, Gobbi, Bastien, Radovanovic, Rigoni (Pucciarelli), Birsa, Meggiorini ( Pellissier), Inglese.…Continua a leggere →

Serie A Crotone - Zenga : "Chievo? Difficile da affrontare" : Crotone - "Ci stiamo allenando molto bene e sembra di essere qui da anni e non solo da pochi giorni" . Il tecnico del Crotone , Zenga , si prepara al prossimo impegno di campionato, contro il Chievo : ...