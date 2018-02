Serie A | Napoli | zero acquisti a gennaio | mercato fallimentare o fortunato?

Serie A - Napoli in testa nel campionato piu' incerto d'Europa : Roma, 29 gen. , askanews, Il Napoli battendo il Bologna a domicilio torna in testa alla classifica dopo nemmeno 24 ore di primato della Juve che aveva espugnato il campo del Chievo nell'anticipo. ...

Calciomercato Serie A - il Napoli stringe per Politano : Milano, 28 gennaio 2018 - Il Calciomercato si avvia alla conclusione e le compagini di Serie A cercano di concludere le ultime trattative. Il Napoli , dopo la vittoria per 3-1 sul Bologna, vuole ...

Video/ Napoli Bologna (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Napoli Bologna (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita del San Paolo. Rimonta vincente per i partenopei: un'autorete e due gol di Mertens li confermano in testa(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:03:00 GMT)

Napoli - Mertens : gol sicuro con il Bologna. Sono 9 - è il suo bersaglio preferito in Serie A : Con Mertens che è tornato a dare battaglia: "Non è cambiato nulla - sottolinea però il belga a Sky Sport - prima facevo l'ultimo passaggio e adesso faccio io i gol. Il nostro gioco è fare andare la ...

Serie A - il Napoli batte il Bologna e torna in testa : Roma, 28 gen. (askanews) Il Napoli batte il Bologna con una doppietta di Mertens e si riprende la testa della classifica dopo i match della ventiduesima giornata. Pesante sconfitta casalinga della ...

Serie A - 22esima giornata : Napoli show dopo il brivido iniziale - il Verona espugna Firenze : Fiorentina-Verona: cronaca, statistiche e tabellino Crotone-Cagliari 1-1 Padroni di casa in vantaggio grazie a un calcio di rigore concesso da Tagliavento con l'ausilio del Var per un intervento di ...

Serie A - tris del Napoli al Bologna e primo posto in classifica : Dopo le vittorie di ieri di Atalanta e Juventus contro Sassuolo e Chievo Verona, la 22esima giornata di Serie A è continuata con l'anticipo delle ore 12:30 dove l'Inter di Spalletti è stata fermata ...

Serie A Napoli-Bologna 3-1 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli vince in rimonta 3-1 contro il Bologna e resta in vetta alla Serie A con 57 punti in 22 partite. Dopo l'iniziale vantaggio di Palacio è un autogol di Mbaye a riequilibrare il match, ...

PAGELLE / Napoli Bologna (3-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Bologna: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo al San Paolo. Vittoria in rimonta dei partenopei, ancora primim(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:19:00 GMT)

Serie A - risultati - classifica e highlights 22^ giornata : il Napoli replica alla Juventus : Serie A, risultati, classifica e highlights 22^ giornata: il Napoli replica alla Juventus Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, risultati, Classifiche ed altro... Serie A – Il Napoli risponde alla Juventus, vittoriosa ieri sera sul Chievo, sconfiggendo per 3-1 il Bologna tra le mura amiche del San Paolo e tornando in vetta alla Serie A. Dopo 22 giornate gli azzurri guidano con 57 punti, uno ...

Serie A - Napoli-Bologna 3-1 : super Mertens supera la Juve : Palacio spaventa il San Paolo in avvio, poi un autogol e un rigore aiutano Sarri: il Napoli torna al primo posto in classifica

Calcio - Serie A 2018 : risultati 22^ giornata e classifica. Napoli-Chievo 3-1 - azzurri in testa. Vittorie di Verona e Crotone - pari Inter : Il Napoli risponde prontamente alla Juventus, vincitrice ieri sul campo del Chievo nell’anticipo della 22^ giornata, e torna in testa alla classifica della Serie A con un punto di vantaggio sui bianconeri. I partenopei hanno sconfitto il Bologna per 3-1 al San Paolo: andati sotto al 1′ per merito di Palacio che ha insaccato di testa un assist di Di Francesco in contropiede, i padroni di casa hanno reagito prontamente e hanno trovato ...

LIVE Napoli-Bologna - Serie A in DIRETTA : 3-1. I partenopei trovano il successo in rimonta e restano in testa alla classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Napoli-Bologna, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A. I partenopei vogliono continuare a far sognare i propri tifosi e per rimanere in testa alla classifica dovranno superare in casa i felsinei. Una partita che avrà un osservato speciale in campo: Simone Verdi. Il talento del Bologna è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, per la sua scelta di rifiutare ...

