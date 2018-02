Serie A 2018 | perchè spendere poco sul mercato non è un dramma

Probabili Formazioni Empoli-Palermo Serie B 02-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Empoli-Palermo, 24^ giornata del campionato di Serie B. La 24^ giornata del campionato di Serie B, si aprirà venerdì 02 febbraio alle ore 20:30, con l’anticipo tra due delle squadre più informa del campionato, Empoli–Palermo. I padroni di casa, vengono da una grandissima prestazione nell’ultimo turno di campionato. Gli uomini di Andreazzoli infatti, si sono resi protagonisti di una gara ...

F1 - Mondiale 2018 : Netflix sbarca nel Circus! Pronta una Serie di documentari sul dietro le quinte : La Formula 1 continua a viaggiare verso orizzonti inesplorati ed inimmaginabili fino a qualche tempo fa. Merito della gestione degli americani di Liberty Media, il cui obiettivo è quello di accrescere sempre di più il valore economico delle corse. L’ultima indiscrezione riguarda lo sbarco nel Circus della piattaforma Netflix. Le voci circolavano già da qualche mese, come riconosciuto dallo stesso Sean Bratches, direttore delle operazioni ...

Baseball - Serie A1 2018 : definito il calendario. Si inizia il 31 marzo con la Coppa Italia : La Commissione Organizzazione Gare della FIBS ha reso noto il calendario della Serie A1 2018 di Baseball. La notizia chiude un lungo percorso, cominciato con il cambio di denominazione e la nascita del nuovo campionato, dalle ceneri della vecchia Italian Baseball League. La nuova Serie A1, contrariamente a quanto voluto dalla Federazione, sarà a 8 squadre, con un solo ripescaggio, quello del Nuova Città di Nettuno. La regular season sarà ...

World Series of Boxing 2018 – Debuttano gli Italia Thunder! Sfida ai Croatian Knights - Clemente Russo torna sul ring : Venerdì 2 febbraio incomincerà l’avventura degli Italia Thunder nella World Series of Boxing, prestigioso torneo di pugilato dove la nostra “Nazionale” vorrà essere assoluta protagonista. Il debutto è previsto al Mandela Forum di Firenze contro i Croatian Knights, formazione che sembra poter essere alla portata dei Thunder. I ragazzi di Renato Biagio Zurlo, in bianconero, vanno a caccia di una vittoria fondamentale per il ...

Diritti TV : la Serie A 2018/2021 resta in bilico ma si lavora «per fare in modo che Mediaset e Sky possano rientrare in corsa» : Diritti TV Serie A 2018/2021 Mentre il calcio italiano attende di conoscere il nuovo numero uno della Figc dopo la fumata nera di ieri per l’elezione del successore di Carlo Tavecchio (si va verso l’inevitabile commissariamento, con la nomina dell’attuale presidente del Coni Giovanni Malagò), anche la partita dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2018/2021 è nel pieno caos. Dopo l’annullamento della prima asta, ...

World Series of Boxing 2018 : Italia Thunder-Croatian Knights. Data - programma - orario - tutti gli incontri e tv : c’è Clemente Russo : Gli Italia Thunder sono pronti per fare il proprio esordio nella World Series of Boxing 2018. La formazione azzurra farà il proprio debutto nella prestigiosa competizione contro i Croatian Knights: l’appuntamento è al Mandela Forum di Firenze per venerdì 2 febbraio. La nostra “Nazionale” partirà con tutti i favori del pronostico contro gli slavi. La sfida tra i Thunder e i Knights è l’evento di contorno alla sfida di ...

Indisponibili e Infortunati 23^ giornata Serie A 2017/2018 : Indisponibili e Infortunati 23^ giornata Serie A 2017/2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Indisponibili E Infortunati 23^ giornata Serie A – Di seguito l’elenco completo degli Indisponibili e Infortunati delle squadre di Serie A in vista del 23° turno di campionato. ATALANTA Rizzo (Rientro fine marzo, lesione al tednine) Spinazzola (Da valutare, ...

Squalificati e Diffidati 23^ giornata Serie A 2017/2018 : Squalificati e Diffidati 23^ giornata Serie A 2017/2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Squalificati E Diffidati 23^ giornata – Ecco l’elenco completo degli Squalificati e Diffidati del 23° turno di Serie A. Squalificati ATALANTA: nessuno BENEVENTO: Belec (3 turni), Lucioni (1 anno, doping) BOLOGNA: nessuno CAGLIARI: Pisacane (1 turno) CHIEVO: Cacciatore (2 ...

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : festa Varese nel posticipo! Vince il derby con Milano : Il derby è della Openjobmetis Varese! Fantastica prestazione della squadra di coach Caja, che supera nel posticipo della 17a giornata l’Emporio Armani Milano per 76-72. Un successo molto importante per Varese in chiave salvezza, il secondo consecutivo dopo quello di Venezia della scorsa giornata. Dall’altra parte l’Olimpia perde l’occasione di agguantare la vetta della classifica alla pari di Brescia. I grandi protagonisti del derby sono Cameron ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 17^ giornata - le migliori italiane : Ortolani - Devetag e Malinov per l’impresa. Egonu non basta - super Degradi : Nel weekend si è disputata la diciassettesima giornata della Serie A1 2017-2018 di Volley femminile. Vediamo nel dettaglio quali sono state le migliori italiane del quinto turno del girone di ritorno. SERENA Ortolani e FRANCESCA Devetag. Insieme ad Havelkova sono le fautrici principali della grande impresa di giornata: Monza sconfigge la capolista Conegliano, rafforza il quinto posto in classifica e sogna addirittura l’ingresso tra ...

Assemblea lunedì 5 per diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - sarà MediaPro o nuovo bando : È convocata per lunedì prossimo l'Assemblea della Lega Serie A chiamata a decidere sulla vendita dei diritti tv del campionato per il triennio 2018/21. All'ordine del giorno c'è infatti l'esito della trattativa privata per il Pacchetto Global (tutte le 380 partite del campionato) con gli spagnoli di MediaPro, unico soggetto a partecipare al bando per intermediari indipendenti con un'offerta iniziale di 950 milioni di euro ...

Netflix - le Serie tv da vedere in streaming a febbraio 2018 : Seven Seconds - prima stagione Dal 23 febbraio Ispirata a veri fatti di cronaca, questa nuova seria creata da Veena Sud , «The Killing» , esplora le discriminazioni razziali nell'America dei giorni ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori italiani della 17a giornata. Michele Vitali decisivo - Pietro Aradori leader. Raphael Gaspardo ancora protagonista : In attesa del posticipo tra Varese e Milano, la 17a giornata della Serie A di Basket ha visto tornare in vetta Brescia grazie alla vittoria nello scontro diretto sul campo di Avellino, rispondendo in maniera convincente dopo le difficoltà delle settimane precedenti. La lotta per i playoff e quella per non retrocedere proseguono in maniera frenetica. Il turno non ha lesinato sorprese e colpi di scena. Andiamo ad analizzare i migliori italiani ...